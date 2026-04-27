Randevusuz gelip doktora saldırdı! Hasta yakını tutuklandı

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde, randevusuz muayene talep eden Ç.K. isimli hasta yakını Doktor Selami Ulaş’a saldırdı. Saldırgan gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ’da bulunan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne cuma günü bir yakınını götüren Ç.K., randevusuz gittiği Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanı Doktor Selami Ulaş ile tartıştı. Tartışma sırasında Ulaş'a fiziki saldırıda bulunan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle durduruldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri tarafından saldırgan gözaltına alındı. Darp raporu alan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Doktor Selami Ulaş saldırgandan şikayetçi oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ”

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Hastaların hayatını kurtarmak için büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik bu saldırı kabul edilemez. Şiddetin son bulması için gerekli tüm caydırıcı önlemlerin alınmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

