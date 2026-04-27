Denizli’de dehşet anları! Kız arkadaşının eski eşini bıçakla katletti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Çağlar E. ile kız arkadaşının eski eşi İsrail İri yolda karşılaştı. Taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşanırken Çağlar E., yanındaki bıçakla İri’yi sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli'de 'arkadaş' cinayeti: Demir sopayla döverek öldürdü

Çağlar E., polis ekiplerince kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (DHA)