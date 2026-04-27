Denizli'de 'arkadaş' cinayeti: Demir sopayla döverek öldürdü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir kişi, evine davet ettiği arkadaşı tarafından darbedilerek öldürüldü.

Olay, Kocapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Erol Baysal, dün akşam saatlerinde arkadaşı H.D.'yi evine davet etti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında H.D., yanındaki demir sopayla Baysal'a saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Ağır yaralanan Baysal, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Serinhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından H.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. (AA)