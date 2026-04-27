Denizli'de 'arkadaş' cinayeti: Demir sopayla döverek öldürdü

Denizli Serinhisar'da evinde ağırladığı arkadaşı tarafından demir sopayla darbedilen 62 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti; zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir kişi, evine davet ettiği arkadaşı tarafından darbedilerek öldürüldü.

Olay, Kocapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Erol Baysal, dün akşam saatlerinde arkadaşı H.D.'yi evine davet etti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında H.D., yanındaki demir sopayla Baysal'a saldırdı.

Manisa’da dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdüManisa’da dehşet! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Ağır yaralanan Baysal, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Serinhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından H.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
Marmara’daki 3 deprem neden 99 Depremi kadar yıkıcı olmadı? Bektaş’tan çarpıcı “sismik fren” açıklaması
Marmara’daki 3 deprem neden 99 Depremi kadar yıkıcı olmadı? Bektaş’tan çarpıcı “sismik fren” açıklaması
İçişleri'nin toplantısında Halk TV'den tek bir gazeteci yok! Seçilmiş 'Basın' buluşması mı?
İçişleri'nin toplantısında Halk TV'den tek bir gazeteci yok! Seçilmiş 'Basın' buluşması mı?
SGK'nın 600 milyarlık ilaç bütçesinde yeni dönem
SGK'nın 600 milyarlık ilaç bütçesinde yeni dönem