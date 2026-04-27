Türkiye'nin en pahalı çayı Rize'de özel olarak üretiliyor: Kilosu 40 bin TL

Rize'de sınırlı miktarda üretilen beyaz çay, kilogramı 40 bin liradan satışa sunuluyor. Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin geliştirdiği butik çaylar, Antalya'daki YÖREX Fuarı'nda tanıtıldı.

Rize Ticaret Borsası bünyesindeki Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER), Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği butik çay çeşitlerini Antalya'da düzenlenen 17. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) tanıttı. Beyaz çay, çay çiçeği, oolong, zemheri, el yapımı yeşil çay ve coğrafi işaretli elek altı gibi katma değeri yüksek ürünler fuarda ilgi gördü.

6 KİLO YAŞ YAPRAKTAN 1 KİLO BEYAZ ÇAY

ÇAYMER Genel Müdürü Muhammet Çomoğlu, beyaz çayın çay bitkisinin en tepe tomurcuğundan toplandığını belirtti. Çomoğlu, 2025 yılında müstahsilden kilogramını 6 bin liraya aldıkları yaş yaprağın yaklaşık altıda bire düştüğünü, diğer üretim giderleriyle birlikte kilogram maliyetinin 40 bin liraya ulaştığını söyledi.

sinirli-miktarda-uretilen-beyaz-cayin-ki-1278882-380567.jpg

Çomoğlu, beyaz çayın sağlık açısından değerine de dikkat çekti.

"Çok değerli bir ürün. Toplanması çok meşakkatli. Bundan dolayı çok sınırlı miktarda üretimi yapılabiliyor. Beyaz çayın kanser önleyici özelliği var. Antioksidanı çok yüksek. Bu çayı içtiğinizde bağışıklığınız güçleniyor. Vücudunuz gençleşiyor."

ÇAY ÇİÇEĞİNDEN PAPATYA TADINDA DEMLEME

Çomoğlu, yeni geliştirdikleri çay çiçeği ürününü de tanıttı. Çay bitkisinin üçüncü sürgün sonunda açan çiçeklerden doğal kurutmayla elde edilen bu çay, tadıyla papatya çayını andırıyor ve rahatlatıcı etkisiyle öne çıkıyor. Geçen yıl müstahsilden 250 liraya alınan çiçeklerden yaklaşık 10 kilogram ürün elde edildi. Çay çiçeğinin kilogramı 5 bin liradan satılıyor.

sinirli-miktarda-uretilen-beyaz-cayin-ki-1278884-380567.jpg

Merkezin ürün yelpazesinde karanfil, zencefil, tarçın ve kakule karışımlı zemheri adlı kış çayı da bulunuyor. Tek içimlik yeşil çay ise bardakta açılarak hem görsel hem tat deneyimi sunuyor.

DEMLEME SICAKLIĞINI TUTTURAMAYAN ACI İÇER

Çomoğlu, butik çayların lezzetini korumanın en önemli koşulunun doğru sıcaklık ve süre olduğunu vurguladı. French press ya da süzgeçli demlik kullanan tüketicilerin her çay için farklı su sıcaklığına dikkat etmesi gerekiyor.

sinirli-miktarda-uretilen-beyaz-cayin-ki-1278885-380567.jpg

Beyaz çay 80, yeşil çay 85, çay çiçeği 85, oolong 90, zemheri ise 95 santigrat derecede demlenmeyi gerektiriyor. Kaynar suyla demlenen butik çaylar acılaşıyor. Çomoğlu, "Kaynayan suyumuzu yaklaşık 8 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. 8 dakika sonra sıcaklık 80 santigrat dereceye iniyor" dedi.

Demleme süreleri de çay türüne göre değişiyor. Beyaz çay, yeşil çay ve çay çiçeği 3 dakikada, oolong 5 dakikada, zemheri ise 10 dakikada demleniyor. Süre dolduğunda çayın posasından hemen ayrılması gerekiyor, aksi halde tat yine acıya dönüyor.

