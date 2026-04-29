Valinin öve öve bitiremediği 153 milyonluk yol ilk senesinde çöktü

Batman'ın turizm merkezlerinden biri olan, 2.973 metre yükseklikteki Mereto Dağı'na ulaşım sağlamak amacıyla Mayıs 2025'te yapımı tamamlanan yolda çökmeler meydana geldi.

Batman Valisi Ekrem Canalp'ın yapım sürecinde övgüyle bahsettiği yol, yaklaşık 153 milyon TL bedelle ihale edilmişti.

VALİNİN ÖVE ÖVE BİTİREMEDİĞİ YOL 1 YIL DOLMADAN ÇÖKTÜ

Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan bilgilere göre; projenin Batman İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğü, ihalenin ise Taner Aydiş’e verildiği görüldü. Kentte Mereto Dağı’na yapılan yol, hem yerel basında hem de valilik kanadında büyük övgülerle tanıtılmıştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gazeteci Metin Yoksu'nun haberine göre; yol inşa edilmeden önce bölgede planlanan turizm faaliyetleri için keşfe giden beş görevli, bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Büyük umutlarla ve yüksek maliyetle açılan yolun üzerinden henüz bir yıl geçmeden ağır hasar alması tepki çekti.

İstinat duvarı çöktü: Park halindeki araç metrelerce sürüklendi

ASFALT PARÇALANDI, İSTİNAT BARİYERLERİ YAMAÇTAN AŞAĞI SÜRÜKLENDİ

Vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde, yolun birçok noktasında derin yarıkların oluştuğu, asfaltın parçalandığı ve istinat bariyerlerinin yamaçtan aşağı sürüklendiği net bir şekilde görülüyor.

Görüntülerde ayrıca bir aracın çöken yolun başında mahsur kaldığı, güzergâhın yaya geçişi için dahi ciddi tehlike oluşturduğu dikkat çekiyor. Sarp ve kayalık bir hatta inşa edilen yolun; zemin etüdü ve mühendislik uygulamalarının yeterliliği kamuoyunda tartışma konusu oldu.