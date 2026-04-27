Küçükçekmece'de okul inşaatında yangın!

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir okul inşaatının zemin katında başlayıp dış cepheye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde yapımı devam eden 2 katlı özel okul inşaatında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.

ZEMİN KATTAN DIŞ CEPHEYE SIÇRADI

Yangın, bugün saat 13.30 sıralarında 243. Sokak'ta bulunan okul inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katta henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesine kadar ulaştı.

EKİPLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDI

İnşaatta çalışan işçilerin durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

