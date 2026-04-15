Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar'dan Orban'a olay gönderme

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orbán iktidarına karşı elde ettiği zaferin ardından ülkenin yeni Başbakanı konumuna gelen Peter Magyar, başbakanlık konutu ve çevresine yaptığı bir ziyaret sırasında sosyal medyada viral olan ilginç bir anı paylaştı.

Yakın ekibiyle birlikte bölgeyi gezen Magyar, bir terastan karşı taraftaki başbakanlık ofisine (Karmelita Manastırı) bakarken, yakında görevden ayrılacak olan Viktor Orbán'ı fark etti. Videoda Magyar'ın yanındakilere dönerek , "Oradaki Başbakan mı, şu an okuma mı yapıyor?" diye sorduğu duyuluyor.

Seçimi kazanan Magyar’dan ilk açıklama

"SİZCE VEDA KONUŞMASINI MI OKUYOR?"

Kameranın hızla karşı binanın balkonuna yakınlaştırma yaptığı anlarda, Viktor Orbán'ın elindeki kağıtları okuduğu ve çeşitli jestler yaptığı görülüyor. Bu manzarayı fırsata çeviren Magyar, Orbán'ın bu görüntülerine atıfta bulunarak, "Sizce veda konuşmasını mı okuyor?" ifadeleriyle siyasi rakibine esprili bir göndermede bulundu.

Arka planda dünyaca ünlü rock grubu Linkin Park’ın "What I've Done" adlı epik şarkısının çaldığı ve adeta bir film sahnesini andıran bu anlar için Magyar, "En büyük yönetmen yaşamın kendisidir" yorumunu yaptı.