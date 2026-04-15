Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar'dan Orban'a olay gönderme

Yayınlanma:
Macaristan'da 16 yıllık Orbán iktidarını bitiren yeni Başbakan Peter Magyar, başbakanlık konutu ziyaretinde rakibini karşı balkonda hararetle bir metin okurken yakaladı. Magyar, Linkin Park şarkısı eşliğinde paylaştığı ve videoda, "Sizce veda konuşmasını mı okuyor?" diyerek Orbán'a gönderme yaptı.

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orbán iktidarına karşı elde ettiği zaferin ardından ülkenin yeni Başbakanı konumuna gelen Peter Magyar, başbakanlık konutu ve çevresine yaptığı bir ziyaret sırasında sosyal medyada viral olan ilginç bir anı paylaştı.

Yakın ekibiyle birlikte bölgeyi gezen Magyar, bir terastan karşı taraftaki başbakanlık ofisine (Karmelita Manastırı) bakarken, yakında görevden ayrılacak olan Viktor Orbán'ı fark etti. Videoda Magyar'ın yanındakilere dönerek , "Oradaki Başbakan mı, şu an okuma mı yapıyor?" diye sorduğu duyuluyor.

Seçimi kazanan Magyar’dan ilk açıklamaSeçimi kazanan Magyar’dan ilk açıklama

"SİZCE VEDA KONUŞMASINI MI OKUYOR?"

Kameranın hızla karşı binanın balkonuna yakınlaştırma yaptığı anlarda, Viktor Orbán'ın elindeki kağıtları okuduğu ve çeşitli jestler yaptığı görülüyor. Bu manzarayı fırsata çeviren Magyar, Orbán'ın bu görüntülerine atıfta bulunarak, "Sizce veda konuşmasını mı okuyor?" ifadeleriyle siyasi rakibine esprili bir göndermede bulundu.

Arka planda dünyaca ünlü rock grubu Linkin Park’ın "What I've Done" adlı epik şarkısının çaldığı ve adeta bir film sahnesini andıran bu anlar için Magyar, "En büyük yönetmen yaşamın kendisidir" yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Dünya
Tırları tek hamlede indiriyor: Kamyonları paramparça ediyor
Tırları tek hamlede indiriyor: Kamyonları paramparça ediyor
Lübnan'da 1 haftalık ateşkes iddiası! İsrail'in kararı belirleyici olacak
Lübnan'da 1 haftalık ateşkes iddiası! İsrail'in kararı belirleyici olacak