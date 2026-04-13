Seçimi kazanan Magyar’dan ilk açıklama

Sandıkların yüzde 96'sının açıldığı Macaristan'da muhalefet lideri Peter Magyar, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz'i geride bırakarak seçim zaferini ilan etti. Magyar, başkent Budapeşte'de destekçilerine seslendi.

"BAŞARDIK, MACARİSTAN'IN ÖZGÜRLÜK TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILACAK"

Konuşmasına "Başardık" sözleriyle başlayan Magyar, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik. Siz olmadan başaramazdık."

Magyar, zaferin Macaristan'ın özgürlük tarihine altın harflerle yazılacağını belirterek, "Baskıya karşı ve yalana karşı zaferin günü olarak yazılacak" dedi.

"MACARİSTAN AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR"

Magyar, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor. Macaristan'ı demokrasiye döndürmek için en yumuşak ve barışçıl geçişi yapacağız"

YURT DIŞINDAKİ MACARLARA "EVE DÖNÜN" ÇAĞRISI

Magyar, iş bulmak için Batı Avrupa'ya göç eden 800 bin Macar vatandaşına seslenerek, "Eve dönün. Çünkü Macaristan'ın tüm kızlarına ve oğullarına ihtiyacı var" dedi.

SEÇİM SONUÇLARI

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi'nin (NVI) verilerine göre sandıkların yüzde 96'sı açıldı. Tisza yaklaşık yüzde 53 oy alırken, Başbakan Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 37'de kaldı. Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 138 sandalyesini Tisza kazanıyor.

ORBAN'A İSRAİL VE AŞIRI SAĞDAN DESTEK

Seçim öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'a desteğini açıklayarak onun "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini söylemişti. İsrail basını, Orban'ın kaybı halinde İsrail'in AB içindeki "son savunma hattının" düşeceği uyarısında bulunmuştu. Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de seçim sürecinde Orban'a destek açıklamaları yapmıştı.