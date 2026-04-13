Seçimi kazanan Magyar'dan ilk açıklama

Macaristan'da seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, zafer konuşmasında "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor" dedi. Magyar, ülkeyi terk eden 800 bin Macar vatandaşına "Eve dönün" çağrısında bulundu.

Sandıkların yüzde 96'sının açıldığı Macaristan'da muhalefet lideri Peter Magyar, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz'i geride bırakarak seçim zaferini ilan etti. Magyar, başkent Budapeşte'de destekçilerine seslendi.

"BAŞARDIK, MACARİSTAN'IN ÖZGÜRLÜK TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILACAK"

Konuşmasına "Başardık" sözleriyle başlayan Magyar, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik. Siz olmadan başaramazdık."

Magyar, zaferin Macaristan'ın özgürlük tarihine altın harflerle yazılacağını belirterek, "Baskıya karşı ve yalana karşı zaferin günü olarak yazılacak" dedi.

"MACARİSTAN AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR"

Magyar, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor. Macaristan'ı demokrasiye döndürmek için en yumuşak ve barışçıl geçişi yapacağız"

YURT DIŞINDAKİ MACARLARA "EVE DÖNÜN" ÇAĞRISI

Magyar, iş bulmak için Batı Avrupa'ya göç eden 800 bin Macar vatandaşına seslenerek, "Eve dönün. Çünkü Macaristan'ın tüm kızlarına ve oğullarına ihtiyacı var" dedi.

Orban’dan Zelenski'ye açık mektup: Macaristan savaşa katılmayacak, boru hattını açınOrban’dan Zelenski'ye açık mektup: Macaristan savaşa katılmayacak, boru hattını açın

SEÇİM SONUÇLARI

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi'nin (NVI) verilerine göre sandıkların yüzde 96'sı açıldı. Tisza yaklaşık yüzde 53 oy alırken, Başbakan Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 37'de kaldı. Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 138 sandalyesini Tisza kazanıyor.

Macaristan'da iktidar 16 yıl sonra değişti: Orban'dan Magyar'a 'tebrik' telefonuMacaristan'da iktidar 16 yıl sonra değişti: Orban'dan Magyar'a 'tebrik' telefonu

ORBAN'A İSRAİL VE AŞIRI SAĞDAN DESTEK

Seçim öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'a desteğini açıklayarak onun "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini söylemişti. İsrail basını, Orban'ın kaybı halinde İsrail'in AB içindeki "son savunma hattının" düşeceği uyarısında bulunmuştu. Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de seçim sürecinde Orban'a destek açıklamaları yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Dünya
Tarlada tesadüfen bulundu! Sadece elit tabaka takabiliyor
Tarlada tesadüfen bulundu! Sadece elit tabaka takabiliyor
Papa'dan Trump'a temkinli yanıt: İncil siyasi amaçlarla kullanılmamalı
Papa'dan Trump'a temkinli yanıt: İncil siyasi amaçlarla kullanılmamalı
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek