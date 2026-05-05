Girit'teki deprem fırtınası devam ediyor!

Yunanistan’ın Girit Adası’nda art arda depremler meydana gelmeye devam ediyor. Ada, geçtiğimiz meydana gelen art arda depremlerin ardından bugün de sarsıldı. Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığına göre, Girit Adası’nda bugün saat 10.21 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise, 5.4 olarak ölçüldü.

24 SAAT İÇİNDE 17 DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ!

Girit Adası’nda 24 Nisan günü 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Söz konusu depremin ardından ertesi gün 24 saat içinde art arda 17 deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, meydana gelen depremlerin büyüklüğü 3.6’nın üzerinde gerçekleşirken bölgede yaşanan en son depremin büyüklüğü 3.8 olarak kayda geçmişti.

TÜRKİYE’DEN DE HİSSEDİLMİŞTİ!

Meydana gelen depremlerin bir kısmı Türkiye’de de özellikle Datça kıyılarında hissedilmişti.