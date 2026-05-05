Kanser tedavisinde yeni dönem: 2 saatlik işlem 2 dakikaya düştü

İngiltere'de kanser hastalarının hastane koltuğunda geçirdiği süreyi ortadan kaldıran yeni bir immünoterapi enjeksiyonu sağlık sistemine girdi. Daha önce özel odalarda 2 saat süren damar yolu tedavisi 1-2 dakikaya düşerken, sistem genelinde yıllık 100 bin saatten fazla zaman tasarrufu öngörülüyor.

İngiltere’de kanser tedavisinde kullanılan 'pembrolizumab' adlı immünoterapi ilacı, yeni enjeksiyon formuyla uygulanmaya başlandı. Daha önce özel steril odalarda damar yoluyla (intravenöz) verilen ve yaklaşık iki saat süren bu tedavi, artık yalnızca 1-2 dakikalık bir iğne işlemiyle yapılıyor. Yeni uygulama, binlerce hastayı hastane koltuğunda saatler geçirmekten kurtarıyor. Tedavi, hastaların durumuna göre üç haftada bir yaklaşık 1 dakika ya da altı haftada bir 1-2 dakika süren enjeksiyonlarla veriliyor ve hastaların hastanede geçirdiği süreyi ciddi oranda azaltıyor.

HEDEF: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Uygulamada asıl değişim ilacın etkisinde değil, uygulanma hızında gerçekleşiyor. Yeni yöntem, bağışıklık sistemini baskılayan PD-1 proteinini hedef alarak kanser hücrelerinin yok edilmesini sağlıyor. Kemoterapiden farklı olarak kanser hücrelerini doğrudan hedef almayan bu tedavi, bağışıklık sisteminin önündeki engelleri kaldırarak vücudun kendi savunmasını harekete geçiriyor. Söz konusu ilaç her hastada doğrudan kemoterapinin yerine geçmese de, bazı durumlarda alternatif ya da tamamlayıcı bir seçenek olarak kullanılıyor.

SİSTEMDE YILLIK 100 BİN SAATTEN FAZLA TASARRUF

Sağlık yetkilileri, hâlihazırda bu tedaviyi damar yoluyla alan yaklaşık 14 bin hastayı hızla yeni enjeksiyon formuna geçirmeyi planlıyor. Bu geçişin sağlanmasıyla birlikte, sağlık sistemi genelinde yıllık 100 bin saatten fazla zaman tasarrufu ortaya çıkıyor. Boşa çıkan bu zaman dilimi, sağlık ekiplerinin daha fazla hastaya ulaşmasının önünü açarken, kanser hastalarının da günlük hayatlarına çok daha hızlı dönmesini sağlıyor. Her yıl binlerce yeni hastanın bu yöntemden yararlanması bekleniyor.

14 FARKLI KANSER TÜRÜNDE KULLANILACAK

Yeni tedavinin sağlık sistemine entegre edilmesiyle birlikte, İngiltere Sağlık Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 14 kanser türü için hastalara iki farklı immünoterapi seçeneği sunuluyor. Yeni enjeksiyon uygulamasının İngiltere genelinde yaygınlaştırılmasıyla, kanser tedavisindeki mevcut hastane yükünün önemli ölçüde hafiflemesi hedefleniyor.

