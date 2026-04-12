Macaristan'da iktidar 16 yıl sonra değişti: Orban'dan Magyar'a 'tebrik' telefonu

Macaristangenel seçimlerinde açılan sandık ve sayılan oylara göre Macaristan'da seçimi muhalefet lideri Peter Magyar'ın TISZA partisi kazandı.İlk sonuçlara göre Tisza yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39'da kaldı. Başbakan Viktor Orban, rakibi Magyar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Avrupa'nın ve küresel piyasaların yakından takip ettiği Macaristan genel seçimlerinde tarihi bir değişim yaşandı. 16 yıldır iktidarı elinde tutan Viktor Orban, rakibi Peter Magyar karşısında yenilgiye uğradı.

YENİ İKTİDAR ANAYASAL ÇOĞUNLUĞA SAHİP OLACAK

Macaristan'da yapılan genel seçimde oyların yaklaşık yüzde 94'ü sayılırken, Başbakan Viktor Orban'ın rakibi Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar zaferini ilan etti.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre, sandıkların yaklaşık yüzde 94'ü açıldı.

İlk sonuçlara göre, Tisza yüzde 53 ile öndeyken Başbakan Orban'ın liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) yüzde 37'de kaldı.

Bu sonuçlara göre, 199 sandalyeli Meclis'in 138 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza kazanıyor. Tisza ayrıca 133 sandalyelik Anayasal çoğunluğu da elde etmiş durumda.

16 YILLIK İKTİDAR SONA ERDİ

2010 yılından bu yana ülkeyi demir yumrukla yöneten; 16 yıllık iktidarı boyunca yargı kurumlarına, orduya ve ülkedeki basın kuruluşlarının tamamına kendisine ve partisine yakın isimleri yerleştirmesiyle bilinen Başbakan Viktor Orban, aldığı yenilgiyle iktidara veda etti.

MAGYAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Macaristan'da seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, zafer konuşmasında "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor" dedi. Magyar, ülkeyi terk eden 800 bin Macar vatandaşına "Eve dönün" çağrısında bulundu.

ORBAN'DAN MAGYAR'A "TEBRİK" TELEFONU

Seçim sonuçlarının netleşmesi ve TISZA partisinin parlamentoda üçte ikilik (2/3) "süper çoğunluğu" garantilemesinin ardından, Başbakan Viktor Orban, belki de siyasi kariyerindeki en büyük yenilgiyi kabul etti.

Orban, 16 yıllık iktidarını kaybettiği rakibi Magyar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Seçinin kazananı olan Peter Magyar, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımların ilkinde "Teşekkürler Macaristan" ifadelerini kullanarak, yurttaşlarına minnetlerini iletti.

Magyar, teşekkür paylaşımından tam 10 dakika sonra ise Orban'ın kendisini arayarak zaferinden dolayı tebriklerini ilettiğini ifade etti.

Magyar, o paylaşımında, "Başbakan Viktor Orban az önce arayarak zaferimizden dolayı bizi tebrik etti." ifadelerini kullandı.

TÜM DIŞ DESTEKLERE RAĞMEN KAYBETTİ

OrbAN, Seçim kampanyası sürecinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi güçlü küresel müttefiklerinin açık desteğini arkasına almıştı.

Orban'ın tüm bu küresel desteğe rağmen kendi halkının tercihiyle sandıkta yenilgiye uğratılması, Avrupa Birliği içindeki dengelerde de yeni bir sayfa açmış oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

