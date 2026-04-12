Macaristan'daki genel seçimde sandıklar kapandı: Rekor katılım

Macaristan'da, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre saat 17.00 itibarıyla genel seçime katılım 74,23'ü buldu. NVI tarafından yapılan açıklamaya göre seçimlere katılım oranı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Macaristan'da, bu sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da sona erdi.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre saat 17.00 itibarıyla genel seçime katılım oranı 74,23'ü buldu. 2022 genel seçimlerinde saat 17.00'de ölçülen katılım oranı ise 62,9 olarak açıklanmıştı.

İlk seçim sonuçlarının kısa süre içerisinde Ulusal Seçim Ofisi tarafından duyurulması bekleniyor.

Macaristan’da oy kullanma işlemi başladıMacaristan’da oy kullanma işlemi başladı

ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK OY KULLANMA SEVİYESİ

NVI'den genel seçime ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yabancı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Uzaktan oy kullananların sayısı ise yaklaşık 224 bine ulaşarak rekor kırdı.

Vatandaşlar ülke genelindeki 10 bin 47 seçim merkezinde oy kullandı.

ORBAN 16 YILDIR İKTİDARDA

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor.

Seçim sonuçlarına göre meclisteki en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek.

Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

