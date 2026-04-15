Lübnan'da 1 haftalık ateşkes iddiası! İsrail'in kararı belirleyici olacak

Lübnan merkezli ve Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Al-Mayadeen televizyonu, bölgede dengeleri değiştirebilecek dikkat çekici bir ateşkes iddiasını gündeme taşıdı. Kanalın, İranlı üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Lübnan’da geçici bir ateşkesin bu gece itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Trump'tan İran mesajı: Daha ne kadar dayanabilirler bilmiyorum

Haberde, ateşkesin ilk etapta bir hafta süreyle uygulanacağı, ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin düşmesi ve mevcut ateşkes ortamının korunması halinde sürenin uzatılabileceği ifade edildi. Bu durumun, bölgedeki daha geniş çaplı bir diplomatik sürecin parçası olabileceğine dikkat çekiliyor.

"NETANYAHU ATEŞKESİ BOZABİLİR"

Öte yandan ateşkesin, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti üzerinde “İran kaynaklı baskı” sonucu gündeme geldiği iddia edilirken, Netanyahu’nun olası bir ateşkesi bozabilecek adımlar atabileceği öne sürüldü. Ateşkesin sürdürülebilirliği açısından sorumluluğun büyük ölçüde ABD’ye ait olduğu da haberde vurgulandı.

İSRAİL TEMASLARIN SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İsrail cephesinden gelen açıklamalar ise iddiaları temkinli bir şekilde karşılıyor. İsrailli üst düzey bir yetkili, ateşkese dair henüz resmi bir karar alınmadığını belirtirken, İsrail Savunma Kuvvetleri bunun siyasi otoritenin değerlendirmesinde olduğunu ifade etti.

Haaretz gazetesine konuşan kaynaklara göre, İsrail ordusuna ateşkesle ilgili herhangi bir resmi bildirim yapılmış değil. Ancak perde arkasında diplomatik temasların sürdüğü, ABD’nin talebi doğrultusunda bir ateşkes önerisinin gündeme geldiği belirtiliyor.

İsrailli bir başka kaynak ise Hizbullah’ın saldırılarını sürdürmesi halinde operasyonların durmayacağını savunarak, sahadaki gelişmelerin ateşkes ihtimalini doğrudan etkilediğini dile getirdi. Gözler şimdi İsrail Güvenlik Kabinesi’nin bugün gerçekleştirmesi beklenen kritik toplantıya çevrilmiş durumda. (AA)