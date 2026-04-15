Günde 7 saat karın tokluğuna çalışıyorlar!

İspanya'da her yıl binlerce hektarlık alanı küle çeviren orman yangınlarına karşı doğadan gelen kadim bir çözüm devreye alındı. İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve kırsal bölgelerin terk edilmesiyle artan yangın riskine karşı eşekler "doğal itfaiyeci" olarak göreve başladı.

Modern teknolojinin çaresiz kaldığı bölgelerde sahaya inen bu canlılar kurumuş bitki örtüsünü temizleyerek felaketin yayılmasını engelliyor.

'İTFAİYECİ EŞEKLER' SAHAYA İNDİ

İspanya'nın 2025 Ağustos ayında yaşadığı ve bir milyon hektarlık alanın yok olduğu son otuz yılın en ağır bilançosu radikal önlemleri beraberinde getirdi. Kastilya ve Leon'dan Endülüs'e kadar geniş bir coğrafyada ilan edilen afet bölgelerinde eşeklerin sessiz ama etkili çalışması stratejik bir önem kazandı.

7 SAAT BOYUNCA TEK BİR DAL BIRAKMIYORLAR

Özellikle "El Burrito Feliz" derneğine ait eşekler Doñana Millî Parkı çevresinde mart ile kasım ayları arasında günde 7 saat boyunca devriye geziyor. Mart ayından itibaren sahaya çıkan bu tabur her gün 40 metreye 15 metrelik şeritler halinde otlayarak yangınları besleyen kuru çalıları ortadan kaldırıyor.

DOKUZ YILDIR HİÇ YANGIN ÇIKMADI

Euro News'in haberine göre, bu doğal yöntemin uygulandığı Doñana bölgesinde tam 9 yıldır hiçbir orman yangını kaydedilmedi. İspanya Askeri Acil Müdahale Birliği'nin de dikkatini çeken projede uzmanlar eşeklerin inek ve koyunlardan çok daha sert bitkilerle beslenebildiğine dikkat çekiyor.

Ekoloji profesörlerinin vurguladığı üzere bu hayvanlar yangının yayılmasını kolaylaştıran bitki yükünü azaltarak peyzajı daha dirençli hale getiriyor. Kadın gönüllülerin de su desteği sağladığı proje kapsamında hayvanlar araçların giremediği sarp arazilerde hayati bir görev üstleniyor.

GPS TAKILAN EŞEKLER DAĞLARI TEMİZLİYOR

Doñana’da başlayan bu model Katalonya ve Galiçya gibi bölgelere de hızla yayıldı. Tarragona’da üç hayvanla başlayan uygulama bugün 40 eşekle 400 hektarlık bir alanı koruma altına alırken Orense'de GPS cihazlarıyla donatılan hayvanlar günde 19 kilometre yol kat ederek biyosfer rezervlerini koruyor.

On yıllar önce tarımın makineleşmesiyle kırsaldan çekilen bu kadim dostların geri dönüşü sadece çevreyi korumakla kalmıyor aynı zamanda kırsal yaşamı da yeniden canlandırıyor. Uzmanlar orman planlamasının önemini koruduğunu ancak bu doğal yöntemin geleceğin manzaralarını korumak için en sürdürülebilir araçlardan biri olduğunu ifade ediyor.