Son Dakika | Lise yurdunda yangın! 46 öğrenci tahliye edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Karaçay Mahallesi’nde bulunan Nazilli Fen Lisesi yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürerken, yurtta kalan öğrenciler hızla tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 20’si erkek olmak üzere 46 öğrenci güvenli alanlara alındı ve farklı noktalara yerleştirilmeleri için çalışmalar başlatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, "Nazilli Fen Lisesi'ne ait yurdun çatı kısmında yangın çıktı. İhbarın bildirilmesi üzerine emniyet, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri olaya hemen müdahaleye başladı. Yurtta kalan 20'si erkek 46 öğrencimiz güvenli şekilde tahliye edildi. Bu öğrencilerimiz yeni yerlere yerleştiriliyor. Yangının ilk etapta elektrikten kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı. (AA)

