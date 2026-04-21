Kahramanmaraş'ta aileler tüfekle çatıştı: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

KAVGANIN ÇIKIŞI

İddiaya göre Yıldırım ve Körkurt aileleri arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek tarafların pompalı tüfeklerle birbirine ateş etmesine yol açtı. Çatışma sonucu 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA VE GÖZALTI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kavgaya karışan bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.