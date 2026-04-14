Iğdır'da iki aile arasındaki ölümlü çatışmada 9 şüpheli tutuklandı

Iğdır'da 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanarak gözaltına alınan 21 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Iğdır Karakuyu köyünde 11 Nisan'da Çakmaz ile Temel aileleri arasında silahlı kavga çıktı. İki aile arasındaki çatışmada Ahmet ve Mehmet Temel isimli iki kişi hayatını akybetti.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Köyde çıkan silahlı kavgada 6 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 12 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol şartıyla olmak üzere 12'si serbest bırakıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

