Gündüz vakti pes dedirten hırsızlık! 3. kata tırmanıp içinde altın olan çantayı çaldı
Kağıthane’de 9 Nisan Perşembe günü saat 10.15 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sokakta dolaşan bir şüpheli gözüne kestirdiği apartmanın dış cephesinden tırmanarak 3’üncü kattaki daireye ulaştı.
Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu bir kadın ile çocuğunun uyuduğu öğrenildi.
Şüpheli, açık bırakılan pencereden içeri girerek kadına ait kol çantasını aldı.
İçerisinde altın bulunduğu öğrenilen çantayı alan şüpheli, binanın dış cephesinden aşağı inerek olay yerinden uzaklaştı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Şüphelinin koşarak uzaklaştığı sırada durumu fark eden bir vatandaş arkasından bağırdı. Yaşanan o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan mağdur kadının emniyete giderek şikayetçi olmadığı belirtildi.
"NASIL ATLADIĞINA ŞOKE OLDUK"
Mahalle sakini bir kadın, yaşananları şöyle anlattı:
- "Bir anda 3'üncü katın camından birisinin yere atladığını gördük ve orada demirlerden tutunarak nasıl atladığına şoke olduk. Bir anda atladı yokuş aşağı kaçmaya başladı. Daha önce böyle bir şey de yaşamamıştık, bayağı korktuk.
- Abim de burada kamerası var, oradan da izledik zaten. Eve girdik, bizden görüntüleri istedi izledik. Bayağı etkilendik. Ne çaldığını bilmiyorum ama gündüz oldu ve gündüz eve nasıl girdiğine de şaşırdık açıkçası. Bilemiyorum, belki de ev sahibini tanıyordur. Yani gündüz nasıl olabilir ki.
- Tanıyor mu, onların oradan çıktığını görüp hemen mi girdiler, nasıl oldu bilmiyorum. Görüntüyü görünce bayağı cesaretli olduklarını düşündüm açıkçası. Hem gündüz giriyorsun hem 3'üncü kattan atlıyorsun. Evet, birisi de sokağın başında bekliyor. Sanırım gözcüsüydü çünkü el hareketleri gibi bir şeyler yapıyor, onu gördük.
- Bir kişi gözlüyor, bir kişi de hırsızlığa giriyor. Mesela şu anda olduğu gibi mahallenin sakin saatleri olduğu için kimse birşey yapamadı. Sadece bir bağırış, çağrış, ne oluyor diye herkes cama çıktı." (DHA)