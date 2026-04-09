Özel ve Erbakan'dan iktidara erken seçim ve ara seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefet partilerine yönelik ziyaretleri kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Yeniden Refah Partisi'nde Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bölgedeki çatışmalar, ekonomi, Siyasi Etik Yasası ve seçim tartışmaları ele alındı.

ARA SEÇİM ÇAĞRISI VE 2002 HATIRLATMASI

CHP Lideri Özgür Özel, Anayasa'nın amir hükmü gereğince boşalan milletvekillikleri için ara seçim yapılmasının zorunlu olduğunu öne sürerek, bu kararın alınmamasının Meclis'in üzerinde bir anayasa ihlali yaratacağını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gündemimizde ara seçim yok" yönündeki açıklamalarına değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan 2002 yılında 3 Kasım seçimlerinde parlamentoya gelememişken, Siirt seçimlerinin iptal edilmesiyle birlikte, CHP ve AKP'nin birlikte yaptıkları bir anayasa değişikliğiyle Madde 78'e eklenen 3. fıkrayla birlikte parlamentoya gelmiştir. Başbakanlığını da bugünkü iktidarını da o günkü ara seçime borçludur. Yine AK Parti'nin muhalefet partisi görevi yaptığı sırada, seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vecdi Gönül tarafından 21 Haziran 2002'de verilen '11 milletvekilliği boşaldı, ara seçim yapılmalıdır' teklifi ortadadır. Demirel'in, Ecevit'in, Necmettin Erbakan'ın, Türkeş'in, Özal'ın kaçmadığı bir seçimden, her girdiği seçimi kazanmakla övünen, son seçimdeki yenilgisinin travmasını atlatamayan Erdoğan'ın nasıl kaçtığı bir kez daha gözler önüne seriliyor."

Fatih Erbakan da Anayasa'nın 78. maddesindeki hükme işaret etti. Erbakan, parlamentoda eksik bulunan 8 milletvekilliği için ara seçim yapılmasının anayasal bir gereklilik olduğunu, Milli Görüş geleneği olarak Anayasa'ya uyan bir hareket olduklarını ve bu talebi desteklediklerini dile getirdi.

"ERKEN SEÇİM ASIL KARNE, ARA SEÇİM ARA KARNEDİR"

Basın mensuplarının muhalefetin hem erken seçim hem de ara seçim takvimi sunmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, bu iki talebin birbirini reddetmediğini aktardı. Özel, "Ara seçim talep edilir; eğer erken seçim yapılmazsa ara seçim bir ara karnedir. Erken seçim kararı alınırsa zaten ara seçim seçeneği otomatikman ortadan kalkar. Sayın Vecdi Gönül Haziran 2002'de ara seçim talebi yapmışken, Temmuz ayında Sayın Bahçeli ülkeyi 3 Kasım'daki erken seçime götürme çağrısı yapınca ara seçim talebi fiilen ortadan kalkmıştır. Erken seçim asıl karnedir, ara seçim ara karnedir" diye konuştu.

Fatih Erbakan ise halkın yüzde 80'inin yoksulluk sınırı altında yaşadığını belirterek, şu verileri paylaştı:

"AK Parti hükümetleri 23 senede 598 milyar dolar borç faizi ödemişlerdir. Kendi Orta Vadeli Program ifadelerine göre seçim normal zamanında yapılacak olursa, 2028 yılına geldiğimizde toplamda 850 milyar dolar faiz ödemiş bir dünya faiz şampiyonu haline geleceklerdir. Bu, 598 milyar dolar faizin üzerine bir 250 milyar dolar daha faiz ödenecek demektir. En son Sayın Mehmet Şimşek göreve gelmiş, rasyonel anlayışla ekonomiyi yöneteceğiz demişler ama aradan geçen sürede millete bir fayda sağlamadığını gördük. Bu ekonomik buhrandan kurtulmak için iktidarın değişmesi ve bir erken seçime gidilmesi gerekmektedir."

EKONOMİ RAPORU VE "MAZOT 80 LİRA" TEPKİSİ

Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiren Özel, Orta Vadeli Program'ın yüzde 16 enflasyon öngördüğü yerde 3 ayda yüzde 10 enflasyon gerçekleştiğini belirterek, "Ara seçim talebi, maaş alan emekliye, asgari ücretliye ya da ücretliye ara zam talebi kadar doğru bir taleptir" şeklinde konuştu. Özel, KOBİ'lerin ve esnafın enerji giderlerine yönelik tedbirleri içeren Ekonomi Eşgüdüm Konseyi raporunu Erbakan'a sunduklarını iletti.

Toplantı öncesi katıldığı Konya Tarım Fuarı'ndaki izlenimlerini aktaran Erbakan ise tarımdaki maliyet artışlarına dikkat çekti. Erbakan, "1 litre mazotun 80 lira olduğu bir ülkede traktörün tarlaya çıkması ve tarımsal üretimin yapılabilmesi imkansız hale geliyor. Akaryakıttan alınan vergilerin ortadan kaldırılması, gübre ve tarım ilacında çiftçiye sübvansiyon sağlanması, sulama elektriği maliyetinin düşürülmesi ve krediye ulaşımın uygun hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

SİYASİ ETİK YASASI VE "HAVUZ" ELEŞTİRİSİ

Görüşmede gündeme gelen bir diğer konu Siyasi Etik Yasası oldu. CHP Lideri Özel, 8 yıldır Meclis'e sundukları yasa teklifinin AKP tarafından reddedildiğini hatırlatarak şu eleştirilerde bulundu:

"Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Bakanları, belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve milletvekillerini kapsayacak, GRECO kriterlerini karşılayacak bir yasa öneriyoruz. Tüm mal varlıklarının araştırılmasını ve siyasetin finansmanının şeffaf olmasını istiyoruz. Buna esas karşı çıkanın Erdoğan olduğunu, siyasi etik yasası olursa il-ilçe başkanı bulamayacağını söyleyen, Sayın Binali Yıldırım'ın bir zamanlar Ulaştırma Bakanlığı'ndan ihale alan şirketlerden oluşturduğu havuzu hatırladığımızda, niçin karşı çıkıldığını da hatırlamak lazım."

Erbakan da Yeniden Refah Partisi olarak "Önce ahlak ve maneviyat" anlayışıyla siyasi etik yasalarının destekçisi olacaklarını bildirdi.

DIŞ POLİTİKA VE İKTİDARLA GÖRÜŞME SORUSU

Liderler, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Özel, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı iki partinin ortak tutumunu sürdürdüğünü kaydetti. İran'a yönelik saldırılarda 165 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine hazırlanan kınama metnine imza attıklarını belirtti. Erbakan ise İran'a yönelik saldırıları kınayarak, "Tamamen Arz-ı Mevud düşüncesiyle, Siyonizm'in hedefleri doğrultusunda yürütülen bir savaş. Bölgeyi ve dünyayı maddi manevi yönden en olumsuz şekilde etkileyen bir olayla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Gazetecilerin, ara seçim talebiyle ilgili AKP ile bir randevu olup olmayacağı sorusuna Özgür Özel şu yanıtı verdi: