İZSU'dan İzmir'e 9 ilçeli su kesintisi: 16 mahalle bugün susuz kalacak

İzmir'de bugün 9 ilçede 16 mahallede su kesintisi yaşanacak. Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Karabağlar, Kemalpaşa, Menderes, Menemen ve Urla'da ana boru arızaları, altyapı çalışmaları ve sayaç bakımı nedeniyle kesintiler 1 ile 24 saat arasında sürecek. En uzun kesinti Dikili'nin 4 mahallesinde yaşanacak; terfi merkezi bakımı nedeniyle 24 saatlik susuzluk öngörülüyor.