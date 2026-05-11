İZSU'dan İzmir'e 9 ilçeli su kesintisi: 16 mahalle bugün susuz kalacak
11 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
11 Mayıs 2026 Pazartesi günü İzmir’in 9 ilçesinde 16 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
11 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 00:04 - 12:04 │ Süre: 12 saat
- Konum: Germiyan, 27062/2 Sokak ve çevresi
- Sebep: Ana boru arızası
11 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ataşehir
- Sebep: Ana boru arızası
11 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 12.05.2026 13:00 │ Süre: 24 saat
- Konum: Salimbey │ İsmetpaşa │ Gazipaşa │ Cumhuriyet
- Sebep: İçme suyu terfi merkezinde bakım-onarım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:03 - 12:00 │ Süre: 3 saat 57 dakika
- Konum: Fevzi Çakmak │ Mustafa Kemal Atatürk
- Sebep: Ana boru arızası
11 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 10:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Bahar │ Gülyaka
- Sebep: Branşman arızası
Karabağlar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Arap Hasan
- Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:10 - 10:30 │ Süre: 1 saat 20 dakika
- Konum: Örnekköy
- Sebep: Ana boru arızası
11 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:12 - 11:12 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gümüldür Atatürk, Hürriyet Cad. ve çevresi
- Sebep: Ana boru arızası
11 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ayvacık
- Sebep: Ana boru arızası
11 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: İçmeler │ Torasan
- Sebep: Bölge sayaç bakımı
11 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.