GDZ Elektrik duyurdu: 19 ilçede 47 ayrı kesinti kapıda
11 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
11 Mayıs 2026 Pazartesi günü İzmir’in 19 ilçesinde 47 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
11 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Fatih, Eski Foça Asfaltı Cd., Bahçeli Evler Küme Evleri, Papatya Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayındır
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Havuzbaşı
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayındır
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Dereköy, Ilıca Sk., Hatipoğlu Sk., Nehir Sk., Hacı Hüsnü Sk., Gökseke Sk., Gündağ Sk., Yahni Sk., Dereköy Köyü İç Yolu │ Alankıyı, Yörük Sk., Pomak Sk., Alankıyı Köy Yolu Cd., Ambar Kavak Küme Evleri, 301. Sk., Malanda Sk., Alankıyı Köyü İç Yolu, Karşıyaka Sk., Kocatarla Küme Evleri, Köy İç Yolu │ Ergenli, Aygün Sk., Köprü Sk., Gülistan Sk., Çınaraltı Sk., Derebaşı Sk., Çınar Sk., Bahçelerarası Sk., Ceviz Sk., Çay Sk., Irmak Sk., Okul Sk., Öğretmen Sk., Topsahası Sk., Zeytinli Sk., Ergenli Köyü İç Yolu, Kızıloba Yolu │ Hisarlık, Hisarlık B Küme Evleri, Hisarlık A Küme Evleri, B Küme Evleri, Hisarlık Sk. │ Kızıloba, Halim Sk., Eyrek Sk., Doğa Sk., Bakkal Sk., Ada Sk., Küllük Sk., Yaman Sk., Garanti Sk., Yonca Sk., Kırkpınar Sk., Kayalık Sk., Deniz Sk., Kızıloba Köyü İç Yolu, Kızıloba Ara Yol │ Sarıyurt, Sarıyurt Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayındır
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Osmanlar, Tüfekçi Küme Evleri, Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Kestanelik Sk. │ Balcılar, Balcılar Yolu Sk., Ortaca Kozulca Sk., Balcılar Köyü İç Yolu │ Dernekli, Dernekli Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayındır
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 16:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Hisarlık, Hisarlık Sk., Başyayla Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Aşağıkırıklar, Aşağıkırıklar Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aşağıbey │ Yukarıbey │ Kaplan, Kaplanköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karaçam, İstanbul Cd., Doğan Sk., Fesleğen Sk., Fide Sk., Karaçam Cd., Kültür Sk., Çiftlik Sk., Çağlayan Sk., Palmiye Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Kozağaç, 244/1. Sk., 217. Sk., 217/1. Sk., 233. Sk., 236. Sk., 237. Sk., 240. Sk., 240/1. Sk., 240/2. Sk., 240/3. Sk., 240/4. Sk., 244. Sk., 246. Sk., 249. Sk., 249/1. Sk., 249/4. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 253/3. Sk., 254. Sk., 277. Sk., 244/2. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Alaçatı, 13024. Sk., 13023. Sk., 13022. Sk., 13021/1. Sk., 13019. Sk., 13016. Sk., 12070. Sk., 12068. Sk., 12067. Sk., 12066. Sk., 12058. Sk., 12059. Sk., 12060. Sk., 13021. Sk., 12061. Sk., Alaçatı Terminali, 12024. Sk., 12055. Sk., 12057. Sk., 12065. Sk., Fahrettin Altay Cd., Alaçatı Cumhuriyet Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: İsmet İnönü, 2170/1. Sk., 2083. Sk., 2084. Sk., 2095. Sk., 2096. Sk., 2097. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2100. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2111. Sk., 2112. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2115. Sk., 2118. Sk., 2118/1. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2126. Sk., 2170. Sk. │ Altınyunus, 3415. Sk., 3407. Sk., 3215. Sk., 3400. Sk., 3401. Sk., 3402. Sk., 3411. Sk., 3412. Sk., 3418. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3423. Sk., 3424. Sk., 3428. Sk., 3430. Sk., 3431. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3444. Sk., Salman Apart Yazlık Villaları │ Boyalık, Çeşme Asfaltı Cd., 3196/1. Sk., 3123. Sk., 3145. Sk., 3182. Sk., 3187. Sk., 3189. Sk., 3190. Sk., 3194. Sk., 3195. Sk., 3196. Sk., 3197. Sk., 3198. Sk., 3198/1. Sk., 3199. Sk., 3200. Sk., 3202. Sk., 3203. Sk., 3204. Sk., 3205. Sk., 3207. Sk., 3208. Sk., 3209. Sk., 3210. Sk., 3211. Sk., 3213. Sk., 3216. Sk., 3217. Sk., 3221. Sk., 3222. Sk., 3223. Sk., 3224. Sk., 3225. Sk., 3227. Sk., 3227/1. Sk., 3228. Sk., 3229. Sk., 3230. Sk., 3231. Sk., 3232. Sk., 3233. Sk., 3235. Sk., 3237. Sk., 3237/1. Sk., 3238. Sk., 3239. Sk., 3240. Sk., 3242. Sk., 3243. Sk., 3244. Sk., 3245. Sk., 3246. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3249. Sk., 3250. Sk., 3252. Sk., 3253. Sk., 3254. Sk., 3255. Sk., 3256. Sk., 3258. Sk., 3259. Sk., 3260. Sk., 3261. Sk., 3262. Sk., Et Ve Balık Kurumu Eğitim Ve Dinlenme Tesisi │ Çakabey, 2305/1. Sk., Sarnıç Mevkii Küme Evleri, Eski Çeşmeköy Mevkii Küme Evleri, Çeşmeköy Küme Evleri, 2200. Sk., 2308. Sk. │ Fahrettinpaşa, Emine Çizgenakat Sk., Mağara Küme Evleri, 2200/1. Sk., 2222/1. Sk., 2234. Sk., 2300. Sk., 2301. Sk., 2303. Sk., 2304. Sk., 2305. Sk., 2306. Sk., 2307. Sk., 2310. Sk., 2311. Sk., 2312. Sk. │ Sakarya, 3174/1. Sk., 3119. Sk., 3120. Sk., 3121. Sk., 3124. Sk., 3125. Sk., 3126. Sk., 3127. Sk., 3133. Sk., 3133/1. Sk., 3135. Sk., 3137. Sk., 3138. Sk., 3139. Sk., 3146. Sk., 3152. Sk., 3175. Sk., 3176. Sk., İzmir-Çeşme Yolu, 3180. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Altınyunus, 3215. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ovacık, Kabaçelik Sk., 7152. Sk. │ Çakabey │ Alaçatı
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Atatürk, 8809/2. Sk., 8809/11. Sk., 8809/12. Sk., 8809/88. Sk., 8841. Sk., 8809/13. Sk., 8809/18. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Demirtaş
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Dikili
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 - 09:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Bademli, Bademli Sk., Bademli 1. Sk., Bademli 48. Sk., Bademli 50. Sk., Bademli 52. Sk., Bademli 54. Sk., Bademli 55. Sk., Bademli 46. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Dikili
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 10:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Çandarlı, Eyko 4. Sk., Eyko 47. Sk., Eyko 30. Sk., Eyko 12. Sk., Eyko 18. Sk., Eyko 26. Sk., Eyko 28. Sk., Eyko 32. Sk., Eyko 34. Sk., Eyko 36. Sk., Eyko 38. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Dikili
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 10:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Çandarlı, Eyko 39. Sk., Eyko 21. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Eyko 41. Sk., Eyko 46. Sk., Eyko 25. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Dikili
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 11:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Çandarlı, 1045. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 173. Sk., 1058. Sk., 1054. Sk., 1039. Sk., 1051. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Dikili
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 12:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Çandarlı, Nergiz Sk., Abay Kunanbay Cd., 204/1. Sk., 204. Sk., 203. Sk., 181/2. Sk., 172. Sk., 14 Eylül Sk., Leylak Sk., Havuçlu Sk., Sahil Evleri Cd., 1089. Sk., Çandarlı Deniz Sk., Çandarlı 101. Sk., 203/1. Sk., 173. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Talat Emmi Cd., Rafet Kayakıran Sk., Osman Pars Sk., Manas Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Dikili
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 - 14:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Çandarlı, 203. Sk., 204/1. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Dikili
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:30 - 15:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Deliktaş, Deliktaş 1. Sk., Deliktaş 2. Sk., Deliktaş Cumhuriyet Cd., Deliktaş 3. Sk., Deliktaş 4. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Dikili
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 15:30 - 16:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Uzunburun, Yenişehirliler 3. Sk., Yenişehirliler 1. Sk., Yenişehirliler 6. Sk., Yenişehirliler 4. Sk., Yenişehirliler 2. Sk., Zümrüt Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ilıpınar, Foça İzmir Karayolu Sk., Ilıpınar Köyü Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Salih Omurtak, 9602. Sk., 9662/3. Sk., 9661. Sk., 9586. Sk., 9634. Sk., 9635. Sk., 9662/1. Sk., 9665/1. Sk., 9636. Sk., 9640. Sk., 9641. Sk., 9642. Sk., 9643. Sk., 9660. Sk., 9659/2. Sk., 9659/1. Sk., 9618. Sk., 9656. Sk., 9626. Sk., 9628. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Salih Omurtak, 9635. Sk., 9637. Sk., 9638. Sk., 9641. Sk., 9625. Sk., 9624. Sk., 9620. Sk., 9644. Sk., 9651. Sk., 9653. Sk., 9654. Sk., 9657. Sk., 9627. Sk., 9626. Sk., 9627/1. Sk., 9627/2. Sk., 9630. Sk., 9633. Sk. │ Maliyeciler
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karaburun
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: İnecik, Kaynarpınar Küme Evleri, 4015. Sk., 4019/5. Sk., İnecik Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karaburun
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bozköy, Akçekilise Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bahariye, Şehit İbrahim Er Sk., 1866. Sk., 1865. Sk., 1863. Sk., 1862. Sk. │ Bahçelievler, 1853. Sk., 1849/7. Sk., 1849/5. Sk., 1671. Sk., Cahit Atay Sk., 1859. Sk., 1853/2. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bahariye, 1864. Sk., 1671. Sk., 1867. Sk. │ Bahçelievler, Şehit İbrahim Er Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yalı, 6418. Sk., 6418/1. Sk., Caher Dudayev Blv., 6397. Sk., 6398. Sk., 6399. Sk., 6400. Sk., 6401. Sk., 6403/1. Sk. │ Atakent, Bestekar Sadi Hoşses Sk., 6342. Sk., 2032/2. Sk., 6373. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Şemikler, 6248. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6265. Sk., 6265/1. Sk., 6265/2. Sk., 6254/1. Sk., 6258/1. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yenikurudere, Yeni Kurudere Yolu, Yenikurudere Köyü Yolu │ Kamberler, Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri │ Bayramlı, Bayramlı Yolu Küme Evleri, Bayramlı Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kemalpaşa
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 16:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Yiğitler, Yiğitler Yolu Küme Evleri, Menengeç Mevkii Yolu Küme Evleri, Limon Sk., Yukarı Yiğitler Küme Evleri, Yukarı Yiğitler Yolu Küme Evleri, Saz Yolu Küme Evleri, 6001 │ Yenikurudere │ Sinancılar, Turgutlu Cd., Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri │ Sarılar, Saz Mahallesi Yolu Küme Evleri, Beyler Yolu Küme Evleri, Saz Mah. Yolu │ Ovacık, Çamiçi Yolu Küme Evleri, Merkez Yolu, Karabağlar Yolu Küme Evleri, Güvendik Yolu Küme Evleri, Dedekler Yolu Küme Evleri, Damlar Yolu Küme Evleri, Cevizdere Yolu Küme Evleri, Celiller Yolu Küme Evleri │ Bağyurdu Yeni, 7001. Sk., 7005. Sk., Cumhuriyet Alanı Meydanı, Kestaneli Bağlar Küme Evleri, Şehit Er Talip Yurdakul Sk., Şehit Er Bekir Varol Cd., İsmail Er Cd., Öğretmen Necip Zengel Sk., Çiçekçi Sk., Vargör Sk., Topçu Sk., Tavukçular Sk., Selçuk Sk., Saraçoğlu Cd., Saka Sk., Parsa Sk., Ova Yolu Küme Evleri, Mısırlı Sk., Mimoza Sk., Mercanköşk Sk., Menderes Cd., Meltem Sk., Kumru Sk., Kumova Sk., Kara Mehmet Sk., Kahyalar Sk., Hasan Tahsin Sk., Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Cd., Gardelya Sk., Emin Erol Cd., Doğan Sk., Değirmencioğlu Sk., Demirci Mehmet Sk., Bağyurdu İzmir Cd., Bağyurdu Stadı Sk., Bahçelievler Sk., 8 Eylül Kurtuluş Cd., Çamlı Bağlar Küme Evleri, Şakiroğlu Sk., Ünveren Sk., Çavuşoğlu Sk., Koreli Sk., Adil Bey Sk., 7000. Sk. │ Bağyurdu Kemal Atatürk, Osman Atay Sk., Mustafa Sungur Cd., Kahveci Ali Sk., Kadir Usta Sk., Hacıoğlu Sk., Esen Sk., Bekçi İbrahim Sk., Behçet Atay Sk., Bayraktar Sk. │ Bağyurdu Kazımpaşa, Kalpakkaya Sk., Şehitlik Sk., İsmet İnönü Cd., İsmail Ulusan Cd., Özmete Sk., Çolak Ethem Sk., Çamdibi Sk., Yozgatlı Sk., Yeşildere Sk., Yaprak Sk., Yangözoğlu Sk., Yaka Mevki Bent Yolu Küme Evleri, Umut Sk., Ulucak Sk., Tireli Sk., Tamtürk Sk., Seymen Sk., Sarıoğlu Sk., Sadullah Cengiz Sk., Pehlivan Sk., Oyun Alanı Sk., Okul Önü Sk., Nergis Zambağı Sk., Mehmet Cingöz Sk., Kırmızı Sk., Koca Hüseyin Sk., Kaymakçı Sk., Kasap Ali Sk., Karanfil Sk., Hürriyet Cd., Hafız Osman Sk., Hacı Hasan Sk., Hacı Ethem Sk., Gürol Sk., Fevzi Çakmak Cd., Ekşioğlu Sk., Ebülhüda Sk., Ebe Emine Özkan Sk., Dibektaşı Sk., Deveci Ömer Sk., Dede Güme Sk., Cumhuriyet Alanı, Beşikler Sk., Bekçi Sabit Sk., Bakırlı Sk., Avcılar Sk., Ankaralı Sk., Ali Kurt Sk., Abdüloğlu Sk. │ Ören Egemen, Bahçe Arası Sk., Papatya Sk., Morsalkım Sk. │ Bağyurdu 29 Ekim, Çevik Sk., 7003. Sk., Emin Hoca Sk., Salim Ağalar Sk., Bahçivan Bekir Sk., Ekmen Sk., Yılmaz Abasız Sk., Şah İsmail Sk., Özgün Sk., Özdirik Sk., Çerkez Yusuf Sk., Zeytincik Sk., Zafer Sk., Uncular Sk., Salim Ağa Sk., Sakızlı Hoca Sk., Piknik Sk., Nebioğlu Sk., Namık Kemal Sk., Mehmet Tokmak Sk., Mehmet Bey Sk., Manavoğlu Sk., M. Ali Sevinç Cd., Lise Sk., Kurt Ahmet Sk., Koca Terzi Sk., Koca Ahmetler Sk., Kirazlık Sk., Kemal Atatürk Cd., Kaymakam Bey Sk., Kadıoğlu Sk., Hüseyin Özen Sk., Hüseyin Fadul Sk., Hulusi Öztansel Cd., Hanönü Sk., Hancı Sami Sk., Halil Furan Sk., Durmuşça Sk., Cami Kebir Sk., Atlas Sk., Asansör Sk., Arıkbaşı Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşildere, Keşkek Küme Evleri, Bayraklı Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yusufdere, Yusufdere Küme Evleri │ Kayaköy
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 15:15 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cevizalan, Cevizalan Küme Evleri │ Bucak, Karayiğit Küme Evleri, Bucak Köyü Küme Evleri, Hacı Abbak Sk. │ Üçkonak, Yukarı Konak Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri │ Kutlubeyler, Kutlubeyler Küme Evleri, Tabak Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tosunlar, Delice Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Turgut, İhsaniye Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri │ Ulamış, 1436/1. Sk., 1436. Sk., 1435. Sk., 1434. Sk. │ İhsaniye
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Selçuk
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Atatürk, Yedi Uyuyanlar Mevkii Küme Evleri, Arvalya Çorak Mevkii Küme Evleri, Arvalya Mevkii Küme Evleri, Dr. Sabri Yayla Bulvarı, Sabri Yayla Blv., Efes Harabeleri, Efes Alt Kapı Mevkii Sk., Pamucak Mevki Sk. │ İsa Bey
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Selçuk
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Çamlık, 425. Sk., 430. Sk., 436. Sk., 409. Sk., 412. Sk., 435. Sk., Cumhuriyet Cd., 427. Sk., 438. Sk., 437. Sk., 428. Sk., Kuşadası Yolu Sk., 8 Eylül Sk., 434. Sk., 404. Sk., Vatan Sk., Çamlık Atatürk Cd., 414. Sk., 415. Sk., 424. Sk., 423. Sk., 416. Sk., 417. Sk., 421. Sk., 408. Sk., 422. Sk., 411. Sk., 413. Sk., 419. Sk., 418. Sk., 429. Sk., 80. Yıl Çamlık İlkokulu, 420. Sk., Döltenaltı Cd., 401. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 403. Sk., 433. Sk., 402. Sk., 432. Sk., 407. Sk., Kurtuluş Sk., 410. Sk., İstasyon Sk., 431. Sk., 426. Sk. │ Gökçealan
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yemişlik, 6029. Sk., 519. Sk., 6008. Sk., 6020. Sk., 6022. Sk., 6023. Sk., 6025. Sk., 6027. Sk., 6031. Sk., Seymen Ali Sekban Sk., Aydın Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Torbalı
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Taşkesik │ Arslanlar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kuşçular, 8083. Sk., 8077/1. Sk., 8026/1. Sk., 8058/1. Sk., 8032. Sk., 8021/1. Sk., 8085. Sk., 8084. Sk., 8046. Sk., 8032/2. Sk., 8022. Sk., 8020. Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, 8026. Sk., 8046/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077. Sk., 8028. Sk., Kuşçular Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Özbek, 6100. Sk., 6098. Sk., 6096. Sk., 6094. Sk., 6092. Sk., 6087/2. Sk., 6087/1. Sk., 6084. Sk., 6083. Sk., 6078/3. Sk., 6077. Sk., 6074. Sk., 6071. Sk., 6078/1. Sk., 6068. Sk., 6066. Sk., 6064. Sk., 6057/1. Sk., 6055/1. Sk., 6055. Sk., 6054. Sk., 6052. Sk., 6050. Sk., 6048. Sk., 6047. Sk., 6046. Sk., 6044. Sk., 6043. Sk., 6041. Sk., 6040. Sk., 6039. Sk., 6037. Sk., 6033. Sk., 6031. Sk., 6028. Sk., 6027. Sk., 6024. Sk., 6020. Sk., 6019. Sk., 6018. Sk., 6017. Sk., 6015. Sk., 6013. Sk., 6010. Sk., 6008. Sk., 6007. Sk., 6006. Sk., 6005. Sk., 6002. Sk., 6001. Sk., 6000. Sk., 6205. Sk., 6072. Sk., Yalı Cd., 618. Sk., Özbekyolu Cd., 6207. Sk., 6211/2. Sk., 6211/1. Sk., 6211. Sk., Dişçiler Sitesi Sk., 6108. Sk., 6032. Sk., 6056. Sk., 6212. Sk., 6106. Sk., 6026. Sk., 6003. Sk., 6035. Sk., 6109. Sk., 6055/3. Sk., 6004. Sk., 6076. Sk., 6060. Sk., 6107. Sk., 6068/1, 6087/3. Sk., Ilıksu Mevkii Küme Evleri, 6063. Sk., 6057. Sk., 6081. Sk., 6081/1. Sk., 6085. Sk., 6087. Sk., 6038/1. Sk., 6082. Sk., 6079. Sk., Eğri Liman Cd., 6011. Sk., 6009. Sk., 6086. Sk., Özbek Cd., 6208. Sk., 6202. Sk., 6201/1. Sk., Tukan Sitesi Koca Dere Yolu Sk., Ilıksu Cd., Akkum Cd., Adalı Sk., 6216. Sk., 6215. Sk., 6214. Sk., 6213. Sk., 6210. Sk., 6029. Sk., 6209. Sk., 6206. Sk., 6204. Sk., 6201. Sk., 6110. Sk., 6105. Sk., 6104. Sk., 6102. Sk., 6101. Sk. │ Torasan │ Rüstem
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bademler, 15017. Sk., 15016. Sk., 15015. Sk., 15014. Sk., 15013. Sk., 15012. Sk., 15011. Sk., 15010. Sk., 15009. Sk., 15007. Sk., 15003/1. Sk., 15003. Sk., 15001/1. Sk., 15000/1. Sk., 15000. Sk., 15011/1. Sk., 15009/1. Sk., 15036. Sk., 15006. Sk., 15035/1. Sk., 15029. Sk., 15005/1. Sk., 15014/2. Sk., 15014/3. Sk., 15032. Sk., Bademler Cd., 15008. Sk., Seferihisar Cd., 15006/3. Sk., 15006/2. Sk., 15035/2. Sk., 15037. Sk., 15033. Sk., 15034. Sk., 15035. Sk., 15035/3. Sk., 15023. Sk., 15022. Sk., 15024. Sk., 15024/1. Sk., 15025. Sk., 15026. Sk., 15027. Sk., 15028. Sk., 15030. Sk., 15031. Sk., 15021. Sk., 15020. Sk., 15019. Sk., 15018. Sk. │ Ovacık, İhsaniye
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: İskele, 2110/4. Sk., 2110/2. Sk., 2110/1. Sk., 2110. Sk., 2018/8. Sk., 2018. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
11 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Bayraklı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
11 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.