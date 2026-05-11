Sokak ortasında kurşun yağmuru: İstanbul'da uluslararası suç örgütü operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sadece yerel değil, Türkiye geneli ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Kentin farklı noktalarında vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

ULUSLARARASI BAĞLANTILI ŞEBEKE MERCEK ALTINDA

Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip, söz konusu suç örgütünün faaliyet ağının genişliğini ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, şebeke üyelerinin Eyüpsultan ve Üsküdar ilçelerinde "kasten yaralama" suçlarına karıştıkları tespit edildi. Suç ağının sadece yaralama olaylarıyla sınırlı kalmadığı, organize bir şekilde farklı ilçelere yayıldığı belirlendi.

EYÜPSULTAN'DA 5 AYRI ADRESE SİLAHLI SALDIRI

Operasyonun ayrıntıları, suç örgütünün özellikle iş yerlerini hedef aldığını gösterdi. Kayıtlara geçen bilgilere göre şüpheliler; Eyüpsultan'da tam 5 farklı adrese yönelik "işletmenin kurşunlanması" eylemini gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Bağcılar ilçesinde bir işletmenin "yağma amaçlı tehdit edilmesi" olayının da yine aynı örgüt üyeleri tarafından organize edildiği saptandı.

YENİ EYLEM HAZIRLIĞI SON ANDA ENGELLENDİ

Polis ekiplerinin çalışması, suç örgütünün durmadığını ve yeni bir saldırı planı içerisinde olduğunu açığa çıkardı. Şüphelilerin Ataşehir'de bir kişiye yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Bu tespitin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, farklı tarihlerde gerçekleştirdikleri baskınlarla 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

CEPHANELİK VE ÇALINTI ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerde yapılan aramalarda, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi. Aramalar sonucunda; 6 adet ruhsatsız tabanca ile olaylarda kullanılmak üzere temin edildiği belirlenen bir çalıntı motosiklete el konuldu. Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)