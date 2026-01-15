Nahçıvan'da iki Türk öğrenci zehirlenerek hayatını kaybetti

Nahçıvan'da iki Türk öğrenci zehirlenerek hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Nahçıvan’da üniversite eğitimi gören iki Türk öğrenci, kaldıkları evde şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saat 21.30 sıralarında Nahçıvan'ın Nizami Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Nahçıvan Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi, Ordulu Büşra Aksu ile Veterinerlik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi, Mersinli Ahmet Kavak, dairede hareketsiz halde bulundu.

ŞOFBEN SIZINTISI ŞÜPHESİ

Olay yerine intikal eden sağlık ve emniyet birimlerinin yaptığı ilk incelemelerde, iki öğrencinin de şofben kaynaklı karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle zehirlendikleri tespit edildi. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı teknik inceleme ve soruşturma başlattı.

Minik Leyla'nın ölümünde yeni deliller ortaya çıktı! Dava baştan görülecekMinik Leyla'nın ölümünde yeni deliller ortaya çıktı! Dava baştan görülecek

AİLELER CENAZELER İÇİN YOLA ÇIKTI

Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosluğu, süreci takip ederek yerel yetkililerle koordinasyon sağladı. Acı haberi alan Büşra Aksu ve Ahmet Kavak’ın ailelerinin, evlatlarının cenazelerini teslim almak ve Türkiye'ye nakil işlemlerini başlatmak üzere Nahçıvan’a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

