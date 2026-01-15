Minik Leyla'nın ölümünde yeni deliller ortaya çıktı! Dava baştan görülecek

Minik Leyla'nın ölümünde yeni deliller ortaya çıktı! Dava baştan görülecek
Yayınlanma:
Türkiye'nin yüreğini yakan Leyla Aydemir cinayetinde, korkunç bir detay ortaya çıktı. 8 yıldır adalet bekleyen minik Leyla'nın dosyası sil baştan açılıyor. Dosyaya giren ses kayıtlarına göre; AFAD personeli çocuğu kilerde canlı buldu ancak sanıkların "Biz bırakacağız" sözüne kanıp görmezden geldi. Şimdi o personel hakim karşısına çıkacak

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan tam 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava, vicdanları sızlatan yeni deliller ışığında sil baştan görülüyor. Aradan geçen 8 yılın ardından ortaya çıkan yeni bilgiler "ihmalin bu kadarı" dedirtti.

"BİZ BIRAKACAĞIZ" DEDİLER

Dava dosyasının yeniden açılmasının en büyük nedeni, soruşturmanın seyrini kökten değiştirecek nitelikteki ses kayıtları oldu. Dosyaya sonradan eklenen ve büyük bir skandalı işaret eden bu kayıtlara göre; arama kurtarma çalışmalarına katılan bir AFAD personeli, aslında kayıp Leyla’yı tutulduğu kilerde canlı halde bulmuştu.

aydemir.jpg

Ancak iddiaya göre o an akıllara durgunluk veren bir pazarlık yaşandı. Sanıklardan biri, müdahale ederek; "Biz zaten bırakacağız, çocuğa zarar verme niyetimiz yoktur" şeklinde sözler sarf etti. Bu sözlerle ikna edilen personelin konuyu kapattığı ve çocuğun orada bırakıldığı ifadeleri kayıtlara yansıdı.

Minik Leyla cinayetinde AFAD personellerine rüşvet soruşturması!Minik Leyla cinayetinde AFAD personellerine rüşvet soruşturması!

YARGITAY "BU DOSYA BÖYLE KAPANMAZ" DEDİ

Hatırlanacağı üzere yapılan ilk yargılamada, küçük kızın amcasına “kasten öldürme” suçundan 4 yıl hapis cezası verilmiş, davanın diğer 6 sanığı ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etmişti. Ancak Yargıtay, bu kararı eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozdu. Yüksek mahkeme, dosyaya sonradan sunulan o kritik ses kayıtlarının değerlendirilmediğine dikkat çekerek kararı bozdu ve "gerçeği ortaya çıkarın" dedi.

aydemir-1.jpg

AFAD PERSONELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Savcılığın yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın sonuçlarının da aktarılacağı dava dosyası için şimdi gözler 16 Ocak'taki duruşmaya çevrildi. Yarın görülecek olan duruşmada, o ses kayıtlarında bahsi geçen ve Leyla'yı canlı bulduğu halde olayın üstünü örttüğü iddia edilen AFAD personeli, tanık kürsüsüne çağrılacak. Mahkeme heyeti, kayıtlarla ilgili personeli bizzat dinleyecek.

2018-temmuz-leyala.jpg

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni, 18 gün süren aramaların ardından köye 3 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Olayla ilgili kızın 2 amcası ve başka 5 şüpheli hakkında dava açılmıştı. Şimdi kamuoyu, 8 yıllık bu davada ihmali olanların ve faillerin hak ettikleri cezayı almasını bekliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Türkiye
Fenomen polise dördüncü kez soruşturma açıldı: Vatandaşı bilgilendiriyormuş
Fenomen polise dördüncü kez soruşturma açıldı: Vatandaşı bilgilendiriyormuş
Oktay Kaynarca’nın ifadesinde yeni detay: Gülibrahimoğlu’nun doğum gününde vali de varmış
Oktay Kaynarca’nın ifadesinde yeni detay: Gülibrahimoğlu’nun doğum gününde vali de varmış
Direksiyon başında kalp krizi geçirerek can verdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirerek can verdi!