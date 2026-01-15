Minik Leyla'nın ölümünde yeni deliller ortaya çıktı! Dava baştan görülecek

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan tam 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava, vicdanları sızlatan yeni deliller ışığında sil baştan görülüyor. Aradan geçen 8 yılın ardından ortaya çıkan yeni bilgiler "ihmalin bu kadarı" dedirtti.

"BİZ BIRAKACAĞIZ" DEDİLER

Dava dosyasının yeniden açılmasının en büyük nedeni, soruşturmanın seyrini kökten değiştirecek nitelikteki ses kayıtları oldu. Dosyaya sonradan eklenen ve büyük bir skandalı işaret eden bu kayıtlara göre; arama kurtarma çalışmalarına katılan bir AFAD personeli, aslında kayıp Leyla’yı tutulduğu kilerde canlı halde bulmuştu.

Ancak iddiaya göre o an akıllara durgunluk veren bir pazarlık yaşandı. Sanıklardan biri, müdahale ederek; "Biz zaten bırakacağız, çocuğa zarar verme niyetimiz yoktur" şeklinde sözler sarf etti. Bu sözlerle ikna edilen personelin konuyu kapattığı ve çocuğun orada bırakıldığı ifadeleri kayıtlara yansıdı.

Minik Leyla cinayetinde AFAD personellerine rüşvet soruşturması!

YARGITAY "BU DOSYA BÖYLE KAPANMAZ" DEDİ

Hatırlanacağı üzere yapılan ilk yargılamada, küçük kızın amcasına “kasten öldürme” suçundan 4 yıl hapis cezası verilmiş, davanın diğer 6 sanığı ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etmişti. Ancak Yargıtay, bu kararı eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozdu. Yüksek mahkeme, dosyaya sonradan sunulan o kritik ses kayıtlarının değerlendirilmediğine dikkat çekerek kararı bozdu ve "gerçeği ortaya çıkarın" dedi.

AFAD PERSONELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Savcılığın yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın sonuçlarının da aktarılacağı dava dosyası için şimdi gözler 16 Ocak'taki duruşmaya çevrildi. Yarın görülecek olan duruşmada, o ses kayıtlarında bahsi geçen ve Leyla'yı canlı bulduğu halde olayın üstünü örttüğü iddia edilen AFAD personeli, tanık kürsüsüne çağrılacak. Mahkeme heyeti, kayıtlarla ilgili personeli bizzat dinleyecek.

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni, 18 gün süren aramaların ardından köye 3 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Olayla ilgili kızın 2 amcası ve başka 5 şüpheli hakkında dava açılmıştı. Şimdi kamuoyu, 8 yıllık bu davada ihmali olanların ve faillerin hak ettikleri cezayı almasını bekliyor.