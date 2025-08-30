Minik Leyla cinayetinde AFAD personellerine rüşvet soruşturması!

Ağrı’nın Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018’de kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir o dönem tüm Türkiye'nin takibindeydi. Mavi gözlü küçük kız olarak anılan Leyla'nın istismara uğrayıp öldürüldüğü öğrenilmişti. Türkiye bu haber ile kahrolmuştu.

Leyla Aydemir’le ilgili soruşturma yeniden derinleşti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, küçük kızın amcası Yusuf Aydemir’in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu.

Leyla Aydemir davasında annenin ifadesi kan dondurdu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Dava avukatı Erdoğan Tunç, gazeteye yaptığı açıklamada duruşma tarihinin belli olduğunu belirterek, ilk celsenin 16 Ocak 2026’da Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini aktardı. Tunç, yeni kayıtların dosyaya girmesi hâlinde önemli bir dönüm noktası yaşanabileceğini vurguladı:

Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme: AFAD görevlisinin ses kayıtları ortaya çıktı

“Bu kayıtların dosyaya dâhil edilmesi hâlinde sanıkların ceza alması mümkün olabilir.”

Tunç, elde edilen kayıtların kriminal incelemeye gönderildiğini, orijinalliğin teyit edilmesinin ardından ses karşılaştırması yapılacağını söyledi. Bu kapsamda, AFAD ekiplerinden örnek ses kayıtları alınarak teknik analiz yapılacak.

AFAD PERSONELLERİNE RÜŞVET SORUŞTURMASI

Leyla'nın öldürülmeden önce istismara uğradığı ortaya çıktı

Avukat Tunç, davadan bağımsız olarak AFAD ekipleri hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Tunç'un ifadesine göre, savcılık bu başvuru üzerine şüpheli sıfatıyla bir soruşturma başlattı. Tunç, “AFAD ekipleri ile aile bireyleri arasında ‘yakınlık veya rüşvet’ iddiaları gündeme geldi” diyerek şu bilgiyi paylaştı:

“Somut bir yakınlık tespit edilmedi ancak dosyayı karartmaya yönelik girişimler olduğuna dair şüpheler var. Para verilmiş olma ihtimali araştırılıyor.”

Soruşturmanın ilerleyişine dikkat çeken Tunç, önümüzdeki iki-üç ay içinde bazı AFAD görevlileri hakkında tutuklama talebiyle işlem yapılabileceğini söyledi.