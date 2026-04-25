Rize sahilinde kayalıklar arasında erkek cesedi bulundu!

Rize'nin Pazar ilçesinde kıyı şeridindeki kayalıklarda kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. İncelemelerin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin saptanması için Rize Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde kıyı şeridinde bulunan bir ceset hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Güzelyalı mevkisinde yer alan sahil şeridinde deniz kenarındaki kayalıkların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipler yönlendirildi.

EKİPLER ŞAHSIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık personeli tarafından yapılan kontrollerde kayalıklar üzerinde bulunan şahsın yaşamını yitirdiği anlaşıldı. İlk incelemelerde kimliği belirlenemeyen şahsın kim olduğuna dair herhangi bir resmi kayıt tespit edilemedi.

Fethiye'de sahilde ceset bulunduFethiye'de sahilde ceset bulundu

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Olay yerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen detaylı inceleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte cansız beden bölgeden alındı. Şahsın kesin ölüm nedeninin saptanması ve kimlik bilgilerinin netleştirilmesi amacıyla ceset Rize Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Emniyet birimleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Gaziantep'te TIR'la otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
Gaziantep'te TIR'la otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti
İlayda Zorlu soruşturması: Önce kaza sonra intihar dendi
İlayda Zorlu soruşturması: Önce kaza sonra intihar dendi
Afiş asarken üst geçitten düştü: Arabanın altında kalarak hayatını kaybetti
Afiş asarken üst geçitten düştü: Arabanın altında kalarak hayatını kaybetti