Rize sahilinde kayalıklar arasında erkek cesedi bulundu!

Rize'nin Pazar ilçesinde kıyı şeridinde bulunan bir ceset hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Güzelyalı mevkisinde yer alan sahil şeridinde deniz kenarındaki kayalıkların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipler yönlendirildi.

EKİPLER ŞAHSIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık personeli tarafından yapılan kontrollerde kayalıklar üzerinde bulunan şahsın yaşamını yitirdiği anlaşıldı. İlk incelemelerde kimliği belirlenemeyen şahsın kim olduğuna dair herhangi bir resmi kayıt tespit edilemedi.

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Olay yerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen detaylı inceleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte cansız beden bölgeden alındı. Şahsın kesin ölüm nedeninin saptanması ve kimlik bilgilerinin netleştirilmesi amacıyla ceset Rize Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Emniyet birimleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. (DHA)