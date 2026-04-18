Fethiye'de sahilde ceset bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde deniz kenarında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Yaşar Kılıçarslan olduğu tespit edildi.

Olay, Fethiye Körfezi sahil bandında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sahil boyunca yürüyüş yapan yurttaşlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Muğla’da dev uyuşturucu operasyonu: 40 tutuklama

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik tespitinin ardından cesedin Yaşar Kılıçarslan’a ait olduğu anlaşıldı.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri sahilde çalışma yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildiği ifade edildi. (DHA)