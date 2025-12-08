Muğla’da dev uyuşturucu operasyonu: 40 tutuklama

Muğla’da dev uyuşturucu operasyonu: 40 tutuklama
Yayınlanma:
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirildi.

Muğla'da, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyon sonucunda 52 şüpheli gözaltına alındı ve bunların 40'ı tutuklandı.

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasım ayı boyunca il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik bir çalışma yürüttü. Yapılan fiziki ve teknik takiplerin ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine operasyon! 10 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildiZehir tacirlerine operasyon! 10 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

UYUŞTURUCU VE EKİPMANLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında, bir miktar uyuşturucu madde, 10 hassas terazi ve 553 sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların, uyuşturucunun tartılması ve paketlenmesinde kullanıldığı belirtildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce hap ele geçirildiAdana'da uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce hap ele geçirildi

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 52 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemelerde yapılan duruşmalar sonucunda, 40 şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Kalan 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Türkiye
Muğla'da salgın krizi: 11 mahalle karantinaya alındı
Muğla'da salgın krizi: 11 mahalle karantinaya alındı
Hakkari’de faciadan dönüldü: Sürücüler isyan etti
Hakkari’de faciadan dönüldü: Sürücüler isyan etti