Muğla’da dev uyuşturucu operasyonu: 40 tutuklama

Muğla'da, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyon sonucunda 52 şüpheli gözaltına alındı ve bunların 40'ı tutuklandı.

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasım ayı boyunca il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik bir çalışma yürüttü. Yapılan fiziki ve teknik takiplerin ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE EKİPMANLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında, bir miktar uyuşturucu madde, 10 hassas terazi ve 553 sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların, uyuşturucunun tartılması ve paketlenmesinde kullanıldığı belirtildi.

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 52 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemelerde yapılan duruşmalar sonucunda, 40 şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Kalan 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceği bildirildi.