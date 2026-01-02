CHP'li Zeybek'ten Coca-Cola'ya verilen ÇED raporuna tepki

CHP'li Zeybek'ten Coca-Cola'ya verilen ÇED raporuna tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Isparta’da Coca-Cola’ya yeni ÇED onayı verilmesine tepki gösterdi. Tesisin kentin içme suyunun 7,1'i kullanacak olmasına dikkat çeken Zeybek, "Halkın içme suyunu ticari çıkarlar uğruna feda ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Isparta'da Coca-Cola’ya yeni ÇED onayı verilmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek tepki gösterdi.

Açılışını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tesisin Isparta'nın toplam nüfusunun tükettiği suyun yüzde 7,1’ini tek başına harcayacağı belirtilmişti.

Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla su krizine dikkat çekerken yaşananlara rağmen hiçbir önlem alınmadığının altını çizdi.

İKTİDARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Zeybek, Isparta’nın yaklaşık 500 bin nüfusa sahip olduğunu hatırlatarak su kaynaklarının

Zeybek, kentin su kaynaklarının kullanılmasına tepki gösterdi. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı’nın da durumu Meclis gündemine taşıdığını hatırlatan Zeybek, iktidara çağrıda bulundu.

Zeybek, şunları söyledi:

"Sizi gidi Coca Cola'cılar sizi. Aylardır, günlerdir bas bas bağırıyorum, anlatıyorum. Su krizi başlıyor. Yaşanılanlar ortada ama bir kulağınızdan giriyor öbür kulağınızdan çıkıyor.

'Isparta’da Coca-Cola’ya yeni ÇED onayı verildi. Şirket kentin içme suyunun yüzde 7,1’ine denk gelen 1,6 milyar litre su harcayacak.' Nüfus ise 500 bin civarı. Özellikle altını çizelim. Haber bu yukarıda yazılan şekilde. Isparta milletvekilimiz Hikmet Yalım Halıcı da konuyu meclis gündemine taşıdı. Şimdi milletimizi aydınlatın.

Bu topraklara bu kadar pervasız davrandınız mı? Isparta’da yurttaşlar kesintilerle mücadele ediyor. Bu vurdumduymazlığı yaptınız mı? Suyunu yönetemeyen, suyunu koruyamayan bir iktidar olarak tarihe geçiyorsunuz. İkiyüzlülüğün alemi yok.

Milletin yaşadığı ve yaşayacağı su açmazını bugün planlamazsanız bitmenin resmidir. Halkın içme suyunu ticari çıkarlar uğruna feda ediyorsunuz. Bu millet bunun hesabını sorar, yapmayın.

Su yaşam hakkıdır. Yaşamın boğazına basmayın. Bu yanlıştan dönün. Vatandaşın içtiği suda adaletsizlik yapmayın."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

