Isparta'nın suyunu tüketen Coca-Cola'nın fabrikasını Erdoğan açmış!

Isparta'nın toplam nüfusunun tükettiği suyun yüzde 7,1’ini tek başına harcayacak olan Coca Cola’nın tesisinin açılışını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açığa çıktı. 2017 yılında düzenlenen açılış törenine katılması büyük tepkilere yol açarken resmi makamlar, Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ziyareti, Coca-Cola’nın ismini geçirmeden "meyve suyu fabrikası açılışı" ifadeleriyle duyurmuştu.

ISPARTA’NIN SUYUNUN YÜZDE 7,1’İNİ TÜKETECEK!

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, ismi artık kuraklık ve su kesintileriyle anılan göller bölgesi Isparta’da, kalan suyu önemli bir kısmını da söz konusu tesis tüketecek. 500 bine yakın nüfusu olan Isparta’nın kullandığı toplam suyun yüzde 7,1’i sadece bir tesiste tüketilecek.

Erdoğan’ın da katılımıyla 2017 yılında faaliyete geçen şirket, 8 yılda 3 kez “ÇED gerekli değildir” kararı aldı ve kapasite artışına gitti. Son olarak kapasitesini iki katından fazla artırmak şirkete bir kez daha onay verildi.

1 MİLYAR 659 BİN 972 LİTRE SU HARCAYACAK!

Bugüne dek, yılda,776 milyon 110 bin litre su harcayan şirket kapasite artışıyla birlikte 1 milyar 659 bin 972 litre su harcayacak.

Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Isparta'da yıllık toplam su miktarı ise 23 milyon ton. Bu kapsamda sadece bir tesis, tüm şehrin harcadığı toplam suyun yüzde 7,1’ini kullanacak. Aynı zamanda, üretim tesisinde günde 50 kilograma yakın atık ambalaj oluşacak.