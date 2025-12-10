Korkunç rapor ortaya koydu: Termik santrallar zehir saçmış!

Termik santrallar ile madencilik faaliyetleri, hem doğal hayatı hem de insanların ve hayvanların sağlığını ciddi şekilde tehdit etmeyi sürdürüyor. Dünyada birçok ülke bu tesisleri hızla terk ederken, Türkiye’de kömür ve linyite dayalı santralların çalışmaya devam etmesi yönündeki ısrar dikkat çekiyor.

Ülke çapında hâlen 57 kömür ve linyit yakıtlı termik santral faaliyet gösterirken, planlama aşamasındaki yeni santral sayısı ise 17. Bu tesisler yalnızca çevreyi ve yaşamı olumsuz etkilemekle kalmıyor; aynı zamanda yüksek miktarda tehlikeli atık ortaya çıkarıyor.

TÜİK’in yayımladığı 2024 Su ve Atıksu İstatistikleri de durumu gözler önüne seriyor. Verilere göre belediyeler, imalat sanayi işletmeleri, termik santraller, OSB yönetimleri, maden işletmeleri ve köyler tarafından 2022’de su kaynaklarından 19,2 milyar metreküp su çekilirken, bu miktar 2024’te 20,3 milyar metreküpe yükseldi. Böylece özellikle sanayi ve madencilik sektörlerinin su kullanımındaki artış net bir şekilde ortaya çıktı. En fazla atık suyu alıcı ortamlara bırakan tesislerin ise termik santraller olduğu belirtiliyor.

OSB'LER SUYA DOYMUYOR!

Birgün'de yer alan habere göre; 2024 yılında çekilen suyun yüzde 54,6’sı denizden, yüzde 23,6’sı yeraltı sularından ve yüzde 21,8’i yüzey sularından olmak üzere toplam yüzde 45,4’ü tatlı su kaynaklarından temin edildi. Denizden çekilen suyun yüzde 93,8’i soğutma amaçlı kullanıldı. Tatlı su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 81’i belediyeler, yüzde 7,3’ü imalat sanayi işyerleri, yüzde 5,8’i maden işletmeleri ile OSB müdürlükleri, yüzde 4,3’ü köyler ve yüzde 1,6’sı termik santraller tarafından temin edildi.

2024 yılında belediyeler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB müdürlükleri, maden işletmeleri ve köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara toplam 17,2 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen toplam atıksuyun yüzde 50,2’si yani yaklaşık 8,5 milyar metreküp atıksu termik santraller tarafından deşarj edildi. Atıksuların yüzde 13,8’i imalat sanayi işyerleri, yüzde 1,7’si OSB müdürlükleri, yüzde 1,6’sı maden işletmeleri tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara bırakılan atık suyun yüzde 75,9’u denizlere, yüzde 19,5’i akarsulara, yüzde 1,1’i barajlara deşarj edildi.

KİŞİ BAŞI KULLANIM 255 LİTRE

Verilere göre ayrıca, belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 255 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 203 litre, Ankara için 270 litre ve İzmir için 215 litre olduğu tespit edildi. Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 210 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atıksu miktarının İstanbul için 291 litre, Ankara için 209 litre ve İzmir için 186 litre olduğu ifade edildi.