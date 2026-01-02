IŞİD'i öven 8 kişi cezaevine gönderildi!

Yalova’da düzenlenen IŞİD operasyonunda 3 polisin hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal medya platformları üzerinden övücü ifadelerle paylaşım yaptığı belirlenen 8 şüpheli, Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yalova'daki IŞİD operasyonu sırasında etkisiz hale getirilen teröristler hakkında sosyal medya üzerinden övücü ve destekleyici içerikler paylaşan şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip neticesinde, terör örgütü lehine propaganda yapan ve güvenlik güçlerini hedef alan paylaşımlarda bulunan şahısların kimlikleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Samsun'da buzlanma nedeniyle zincirleme kaza!Samsun'da buzlanma nedeniyle zincirleme kaza!

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA KARARI

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı, "terör örgütü propagandası yapmak" ve ilgili suç maddeleri kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

