Son dakika | Hakkari'de çığ düştü! Ekipler bölgeye akın etti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Hakkari Van karayolu üzerindeki birinci tünel mevkiinde bulunan Aslankaya Mağarası yakınına çığ düştü. İhbarın ardından ekipler bölgeye akın etti.

Kış aylarının gelmesi ile rakımı yüksek dağlı bölgelerde çığ olayları yaşanmaya devam ediyor. Bugün Hakkari Van kara yolunun Çanaklı Köyü yakınlarında Arslankaya Mağarası yakınlarına, ekiplerin yol temizleme çalışmaları sırasında çığ düştü. Bölgede dünden bu yana çığların düştüğü belirtildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 40 araç çığ altında kaldı.

100 KADAR KİŞİ KÖYE SIĞINDI

Çığın düşmesi ve 40 kadar aracın da çığın altında kalması nedeni ile sürücüler araçlarını yol kenarlarında bırakarak Çanaklı köyüne sığındı. Köy sakinlerinin desteği ile kurtarılan ve yolda kalan yaklaşık 100 kadar kişi köy evlerinde misafir edildi.

EKİPLER BÖLGEYE AKIN ETTİ

Çığ düşmesinin ardından vatandaşların yaptığı ihbar ile bölgeye ekipler sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:DHA

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Türkiye
Son dakika | Erdoğan: Trump ile pazartesi görüşeceğim
Son dakika | Erdoğan: Trump ile pazartesi görüşeceğim
Hastane dönüşünde karla kaplı yolda mahsur kaldılar!
Hastane dönüşünde karla kaplı yolda mahsur kaldılar!
Honda Civic satışlarını durdurdu! Vergilere o da yenildi
Honda Civic satışlarını durdurdu! Vergilere o da yenildi