Son dakika | Hakkari'de çığ düştü! Ekipler bölgeye akın etti
Son dakika haberi... Hakkari Van karayolu üzerindeki birinci tünel mevkiinde bulunan Aslankaya Mağarası yakınına çığ düştü. İhbarın ardından ekipler bölgeye akın etti.
Kış aylarının gelmesi ile rakımı yüksek dağlı bölgelerde çığ olayları yaşanmaya devam ediyor. Bugün Hakkari Van kara yolunun Çanaklı Köyü yakınlarında Arslankaya Mağarası yakınlarına, ekiplerin yol temizleme çalışmaları sırasında çığ düştü. Bölgede dünden bu yana çığların düştüğü belirtildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 40 araç çığ altında kaldı.
100 KADAR KİŞİ KÖYE SIĞINDI
Çığın düşmesi ve 40 kadar aracın da çığın altında kalması nedeni ile sürücüler araçlarını yol kenarlarında bırakarak Çanaklı köyüne sığındı. Köy sakinlerinin desteği ile kurtarılan ve yolda kalan yaklaşık 100 kadar kişi köy evlerinde misafir edildi.
EKİPLER BÖLGEYE AKIN ETTİ
Çığ düşmesinin ardından vatandaşların yaptığı ihbar ile bölgeye ekipler sevk edildi.
