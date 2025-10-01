Planlı kesintiye gidilmişti: Susuzluk bu ay da sürecek

Planlı kesintiye gidilmişti: Susuzluk bu ay da sürecek
İzmir'de kuraklık nedeniyle başlayan planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek. İlçelerin iki gruba ayrılacağı ve su kesintilerinin 2 günde bir uygulanacağı belirtildi.

İzmir'in merkez ilçelerinde kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintileri ekim ayında da sürecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler yapılacak.

İKİ GRUBA AYRILACAK

Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00’te başlayıp sabah 05.00’te sona erecek.

6 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde su kesintileri başlamıştı. 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlandığı ifade edildi.

