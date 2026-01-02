'10 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle yaklaşık 10 milyon yurttaşın 1 Ocak 2026 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ifade etti.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu sorunu yaklaşık 2,5 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşıdıklarını ve iktidarı düzenleme yapılması konusunda uyardıklarını hatırlattı.

GSS ve Bağ-Kur Prim Borcu Olanlar Dikkat! 1 Ocak’tan Sonra Hastane Kapıları Kapandı mı?

Sigortalı bir işte çalışmayan, 18 yaşını doldurup eğitimine devam etmeyen, Bağ-Kur primini ödeyemeyen ve GSS prim borcu bulunan milyonlarca kişinin mevcut durumdan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Bulut, iktidara ivedilikle yeni bir yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

"BİR AN ÖNCE YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMALIDIR"

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2.5 ay önce konuyu Meclis gündemine taşımış, düzenleme yapılması yönünde uyarmıştık... Sigortalı bir işte çalışmayan, 18 yaşını doldurup eğitimine devam etmeyen, Bağ-Kur primini ödeyemeyen, Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan yaklaşık 10 milyon kişi yeni bir düzenleme yapılmadığı için 1 Ocak 2026 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle prim borcunu ödeyemeyen yurttaşların sağlık hakkını elinden almak, sosyal devlet ilkesinin ve Anayasa’nın açık hükümlerinin ihlalidir. Milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için bir an önce yeni bir düzenleme yapılmalıdır!"