'10 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor'

'10 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor'
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin yapılan yeni düzenleme ile yaklaşık 10 milyon yurttaşın 1 Ocak 2026 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını söyledi. Bulut, düzenlemeye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle yaklaşık 10 milyon yurttaşın 1 Ocak 2026 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ifade etti.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu sorunu yaklaşık 2,5 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşıdıklarını ve iktidarı düzenleme yapılması konusunda uyardıklarını hatırlattı.

GSS ve Bağ-Kur Prim Borcu Olanlar Dikkat! 1 Ocak’tan Sonra Hastane Kapıları Kapandı mı?GSS ve Bağ-Kur Prim Borcu Olanlar Dikkat! 1 Ocak’tan Sonra Hastane Kapıları Kapandı mı?

Sigortalı bir işte çalışmayan, 18 yaşını doldurup eğitimine devam etmeyen, Bağ-Kur primini ödeyemeyen ve GSS prim borcu bulunan milyonlarca kişinin mevcut durumdan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Bulut, iktidara ivedilikle yeni bir yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

burhanettin-bulut.jpeg

"BİR AN ÖNCE YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMALIDIR"

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2.5 ay önce konuyu Meclis gündemine taşımış, düzenleme yapılması yönünde uyarmıştık... Sigortalı bir işte çalışmayan, 18 yaşını doldurup eğitimine devam etmeyen, Bağ-Kur primini ödeyemeyen, Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan yaklaşık 10 milyon kişi yeni bir düzenleme yapılmadığı için 1 Ocak 2026 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle prim borcunu ödeyemeyen yurttaşların sağlık hakkını elinden almak, sosyal devlet ilkesinin ve Anayasa’nın açık hükümlerinin ihlalidir. Milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için bir an önce yeni bir düzenleme yapılmalıdır!"

burahnettin-bulut.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Türkiye
Son dakika | Erdoğan: Trump ile pazartesi görüşeceğim
Son dakika | Erdoğan: Trump ile pazartesi görüşeceğim
Hastane dönüşünde karla kaplı yolda mahsur kaldılar!
Hastane dönüşünde karla kaplı yolda mahsur kaldılar!
Honda Civic satışlarını durdurdu! Vergilere o da yenildi
Honda Civic satışlarını durdurdu! Vergilere o da yenildi