Adalet Bakanlığından "af düzenlemesi" haberine yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan habere dikkat çekilerek, Adalet Bakanlığı'nın gündeminde bu yönde bir çalışma ve hazırlığın bulunmadığı belirtildi. Haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlandı.

İNFAZ SÜRELERİNİN EŞİTLENMESİ İDDİASI YALANLANDI

Söz konusu haberde yer alan, "yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesinin öngörüldüğü" yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Bakanlık, infaz rejiminde bu tür bir değişikliğin planlanmadığını ifade etti.

TAHLİYE FIRSATI İDDİALARINA REDDETME

Düzenlemenin yasalaşması halinde "10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkan sağlanacağı" ve "cezasının yüzde 50'sini çekenlere tahliye fırsatı getirileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.