Adalet Bakanlığından "af düzenlemesi" haberine yalanlama

Yayınlanma:
Adalet Bakanlığı, basında yer alan ve kamuoyunda "af gibi düzenleme" olarak nitelendirilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık, iddia edilen düzenlemeye dair herhangi bir hazırlık içerisinde olunmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan habere dikkat çekilerek, Adalet Bakanlığı'nın gündeminde bu yönde bir çalışma ve hazırlığın bulunmadığı belirtildi. Haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlandı.

İNFAZ SÜRELERİNİN EŞİTLENMESİ İDDİASI YALANLANDI

Söz konusu haberde yer alan, "yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesinin öngörüldüğü" yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Bakanlık, infaz rejiminde bu tür bir değişikliğin planlanmadığını ifade etti.

CHP'li Murat Emir'den iktidara Tayfun Kahraman tepkisi: Cinayet işlemeye mi çalışıyorsunuz?CHP'li Murat Emir'den iktidara Tayfun Kahraman tepkisi: Cinayet işlemeye mi çalışıyorsunuz?

TAHLİYE FIRSATI İDDİALARINA REDDETME

Düzenlemenin yasalaşması halinde "10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkan sağlanacağı" ve "cezasının yüzde 50'sini çekenlere tahliye fırsatı getirileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

