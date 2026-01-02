CHP'li Murat Emir'den iktidara Tayfun Kahraman tepkisi: Cinayet işlemeye mi çalışıyorsunuz?


CHP'li Murat Emir, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'a yapılanlara tepki gösterdi. Kahraman'ın MS krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirten Emir, "Gözümüzün önünde bir cinayet mi işlemeye çalışıyorsunuz?" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, hakkındaki AYM kararına rağmen tahliye edilmeyen Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'a yapılanlara isyan etti.

"AYM kararına direnen mahkeme, bu sessizliğe onay veren iktidar" diyen Emir, "Gözümüzün önünde bir cinayet mi işlemeye çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

TAYFUN KAHRAMAN HASTANEYE KALDIRILDI

T24'ten Murat Sabuncu, Gezi davası kapsamında 25 Nisan 2022’'den bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Tayfun Kahraman'ın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kaldırıldığını aktardı.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldıGezi tutuklusu Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı

"CİNAYET Mİ İŞLEMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ?"

Anayasa Mahkemesi tarafından hakkında verilen 'hak ihlali' kararı uygulanmayan Kahraman'a yapılanlara Murat Emir sert tepki gösterdi.

İktidarın bu yapılanlara gözyumduğunu vurgulayan CHP'li Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

  • "Tayfun Kahraman hastanede, siz hala hukuksuzluk peşindesiniz! AYM kararına direnen mahkeme, bu sessizliğe onay veren iktidar… Hepiniz sorumlusunuz. Gözümüzün önünde bir cinayet mi işlemeye çalışıyorsunuz? Anayasayı uygulamak için daha neyi bekliyorsunuz?"
Murat Emir'in X paylaşımı (2 Ocak 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

