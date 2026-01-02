Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Gezi davasından 2022 yılından beri tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Gezi davasından tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, MS atağı geçirdiği için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı. Hastane yazısında Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ vurgulandı.

Hastane raporunda bu ifadeler kullanıldı:

"Tayfun Kahraman isimli hasta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Demiyelinizan Hastalıklar Polikliniği’nde 02.08.2005 tarihinden itibaren Multipl Skleroz tanısı ile takiplidir. Hastanın son muayenesinde sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptanması nedeniyle Multipl Skleroz atak ön tanısı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine tetkik ve tedavi amacıyla yatırılmıştır."

"BEYİNDE YA DA OMURİLİKTE YENİ BİR LEZYON OLABİLİR"

T24'ten Murat Sabuncu, haberinde rapora ilişkin bir beyin cerrahı ile görüştüğünü belirtti ve şunları yazdı:

"Raporu aktararak durumu danıştığım kıdemli bir beyin cerrahı ‘sol bacağında hissisizlik ve güçsüzlük’ tespiti ile atağın beyinde ya da omurilikte yeni bir lezyon olasılığı anlamına gelebileceğini söyledi."

Tayfun Kahraman'a ilacının verilmediği iddiası Meclis gündemindeTayfun Kahraman'a ilacının verilmediği iddiası Meclis gündeminde

NE OLMUŞTU?

AYM Genel Kurulu, 31 Temmuz’da Tayfun Kahraman hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar vermişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Kasım’da AYM verdiği karara rağmen Kahraman’ın yeniden yargılama talebini reddetti. Mahkeme kararında AYM’yi “yetki gaspı” ile suçladı.

Kahraman’ın avukatı Cansu Çifçi hapiste geçen süreyi, Kahraman’ın sağlık durumunu ve Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararını gerekçe göstererek tutuksuz yargılanma talebinde bulunmuştu. Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman ise kamuoyuna defalarca eşinin sağlık durumu ile ilgili ayrıca uygulanmayan AYM kararı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

