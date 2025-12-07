Zehir tacirlerine operasyon! 10 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerine operasyon! 10 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Yayınlanma:
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenilen kokain ve marihuana ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi’nde, 2 Aralık günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit edildi. Bunun üzerine adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, Z.A. isimli şüpheli şahsı yakaladı.

10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise, 2 kilo 183 gram kokain, 1 kilo 324 gram marihuana, bir miktar kubar, 20 adet uyuşturucu hap, 1 litre amonyak, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI!

Öte yandan, gözaltına alınan Z.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

