Samsun'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Yayınlanma:
Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 15 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. (39), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde, emniyet birimleri tarafından aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 1 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A.'nın (39) izini sürdü. Yapılan titiz çalışma neticesinde C.A. yakalanarak gözaltına alındı.

15 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Hükümlünün, "ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, görevli memura mukavemet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 15 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından firari hükümlü C.A., cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

