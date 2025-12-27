Son Dakika | Esenyurt'ta facia! Servis midibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi...Esenyurt'ta servis midibüsü şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 9 kişi ise yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.

yeni-proje-7-001.jpg
Esenyurt'ta servis midibüsü şarampole yuvarlandı 27 Aralık 2025 (Foto:AA)

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

yeni-proje-8-001.jpg
Esenyurt'ta servis midibüsü şarampole yuvarlandı 27 Aralık 2025 (Foto:AA)

2 ÖLÜ 9 YARALI

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 9 kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor.

yeni-proje-9-001.jpg
Esenyurt'ta servis midibüsü şarampole yuvarlandı 27 Aralık 2025 (Foto:AA)

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA), Anadolu Ajansı (AA)

