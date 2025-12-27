İzmir’deki incelemelerde sanayi kaynaklı kirlilik belirlendi

İZDENİZ Genel Müdürlüğü ekiplerince İzmir Körfezi’nde yapılan incelemelerde, Karşıyaka ilçesindeki tersane bölgesinde yoğun mazot ve yağ deşarjı tespit edildi. Yetkililer, bu durumun Körfez’deki kirlilik seviyesini artırdığını belirtti.

SANAYİ TESİSLERİ ATIKLARINI NEHRE BOŞALTMIŞ

Gediz Nehri’nde ise sanayi tesislerinin atıklarını nehre boşalttığı gözlemlendi. Özellikle Emirali Regülatörü civarında nehir yüzeyinde yoğun köpük oluşumu görüldü.

İZDENİZ GENEL MÜDÜRÜ GÖKHAN MARIM'DAN AÇIKLAMA

İZDENİZ Genel müdürü Gökhan Marım, Körfez’in temizliği için İzmir Körfezi Entegre Deniz Kirliliği İzleme ve Denetim Sistemi Projesi’ni hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.