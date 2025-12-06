Park yapımı için tahliye ediliyorlar: Hasta anne ve kızı kış ortasında evsiz kalma riskiyle karşı karşıya

Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki Güler Tıraş ve kızı Tutku Piran Tıraş, oturdukları gecekondunun bulunduğu alana çocuk parkı yapılacağı gerekçesiyle belediye tarafından tahliye edilme tehdidiyle karşı karşıya. Kendilerine evi boşaltmaları için sadece 1 hafta süre tanınan Güler Tıraş’ın sağlık durumu ise endişe yaratıyor. Tıraş’ın üç kez kalp krizi geçirdiği ve birçok kronik hastalığının bulunduğu biliniyor.

MAAŞININ YETMEDİĞİ KİRALAR

2016 yılında kaybettiği eşinin 10 bin 500 liralık emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını anlatan Güler Tıraş, maaşının büyük bir bölümünün kiraya gittiğini belirtti. Tıraş yaşadıkları ekonomik zorluğu şöyle anlattı:

"Rahmetli eşimin emekli maaşını alıyorum, o da 10 bin 500 lira. Bunun 7 bin 500'ü kiraya, kalan para da ilaçlarıma gidiyor. Ne elektrik ne su faturamı ödeyebiliyorum. En ucuz bulduğumuz 1+1 ev 17 bin lira. Benim aldığım para 10 bin 500 lira, nasıl ödeyeyim bu kirayı?"

Tıraş, özellikle kış gününde evsiz kalma tehlikesine karşı yetkililere çağrıda bulunarak, “Kış günü bizleri sokağa çıkarmasalar, yazın ev bulabiliriz” dedi. Ayrıca idrarını tutamadığını ve ayda 4 paket bez kullandığını, kullandığı çok sayıdaki ilaç nedeniyle komşularının yardımı olmadan kendi işlerini bile göremediğini ifade etti.

Kızı Tutku Piran Tıraş ise sebze-meyve paketleme işinde çalıştığını, ancak haziran ayında damdan düşerek kaza geçirdiğini ve 4-5 ay çalışamadığını aktardı. Tutku Piran Tıraş, annesinin sağlık durumunun çok kötü olduğunu belirterek, bu şartlarda kısa sürede taşınmalarının imkansız olduğunu söyledi.