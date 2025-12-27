Boşanma aşamasındaki eşini hastanede kovalayıp vurmuştu: Görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma:
Sakarya'da Enes S.'nin (32), boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S.'yi (29) çalıştığı hastanede kovalayıp, ardından tabanca ile vurarak yaraladığı olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Boşanma aşamasındaki kadını takip edip sokak ortasında bıçakladıBoşanma aşamasındaki kadını takip edip sokak ortasında bıçakladı

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA PEŞİNİ BIRAKMADI

Enes S., hastanede eczacı olarak görev yapan ve nöbetçi olan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. ile görüşmek için yanına gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Y.G.S., kaçmaya çalıştı. Hastanede Y.G.S.'yi kovalayan Enes S.'nin silahı ilk etapta tutukluk yaptı. Daha sonra ateş alan tabancadan çıkan mermi, Y.G.S.'yi karnından yaraladı. Gözaltına alınan Enes S. tutuklanırken, Y.G.S. tedavisinin ardından taburcu edildi.

yeni-proje-6.jpg

DÜŞEN TABANCAYI AYAĞI İLE İTMİŞ

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Enes S.'nin Y.G.S.'yi hastanede kovaladığı, peş peşe tetiğe basmasına rağmen silahın ateş almadığı, ardından kadının vurulduğu anlar yer aldı.

BAZI GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETMEK YERİNE UZAKLAŞTI

Görüntülerde ayrıca koridorda koşan çifti gören bazı güvenlik görevlilerinin panikle uzaklaştığı, daha sonra başka bir güvenlik görevlisinin saldırganı etkisiz hale getirdiği görüldü.

yeni-proje-5.jpg

Yine görüntülere göre; bir kadının, Enes S.'nin düşen tabancasını ayağı ile iterek uzaklaştırdığı yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Türkiye
Aynı ilçede iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Aynı ilçede iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
DİSK’ten asgari ücret eylemi: Açlık sınırının bile altında
DİSK’ten asgari ücret eylemi: Açlık sınırının bile altında
Foseptiğe düşen 6 yaşındaki Eyüp'ün yardımına komşusu koştu: Annesi çalışmaları gözyaşlarıyla izledi
Foseptiğe düşen 6 yaşındaki Eyüp'ün yardımına komşusu koştu: Annesi çalışmaları gözyaşlarıyla izledi