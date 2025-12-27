Kış turizminin başkentinde kar kalınlığı 70 cm oldu

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi’ nde etkili oldu. Sezonu geçen yıldan biriktirilen kar ve üretilen yaklaşık 300 bin metreküp karla açan Palandöken, yağışın artmasıyla tamamen beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası Palandöken Kayak Merkezi’ndeki kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti.Yaklaşan yeni yıl öncesinde etkisini artıran kar yağışı, kayak sporuna gönül verenleri mutlu etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirakı Ejder 3200 A.Ş. ekipleri, Palandöken’deki kar manzarasını drone ile görüntüledi.

Öte yandan Konaklı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.