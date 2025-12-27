Boşanma aşamasındaki kadını takip edip sokak ortasında bıçakladı

Karaman’da sabah saatlerinde boşanma sürecinde olan Musa K. (41), iş çıkışı evine dönen Özlem K.’yi (38) takip ederek sokak ortasında saldırdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Larende Mahallesi 1204 Sokak’ta meydana geldi. Gece vardiyasından çıkan ve bir bisküvi fabrikasında çalıştığı öğrenilen Özlem K., evinin bulunduğu sokaktaki durakta Musa K. ile karşılaştı. İddiaya göre Musa K., Özlem K.’yi evine kadar izledi. Evine girdiği sırada saldırıya uğrayan Özlem K., çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kadın cinayetinde korkunç rapor: Bir ayda 32 kadın öldürüldü!

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özlem K., özel bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Musa K.’nin yakalanması için polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.