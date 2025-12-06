Adana'da uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan ve dışarıdan boş depo gibi görünen bir tesiste, Pregabalin maddesinin piyasada kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu içerikli hapa dönüştürüldüğü tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip başlatan polis, uyuşturucu hapların nakliye aşamasında olduğunu belirleyerek 8 şüphelinin kimliğini deşifre etti.

OPERASYONDA DEVASA MİKTAR ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen ekipler, 'dönüştürme tesisi' olarak kullanılan yere ve bağlantılı 2 iş yeri ile 2 araca eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 262 bin 473 uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 milyon hap elde edilebilecek miktarda 883 kilo 500 gram Pregabalin etken maddesi ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu hapa dönüştürmede kullanılan 7 makine, 25 kilo katkı maddesi, 972 bin boş kapsül ile çok sayıda kutu ve ambalaja da el konuldu. Yetkililer, bu operasyonla yaklaşık 3 milyon uyuşturucu ve uyarıcı etki gösteren hapın piyasaya sürülmesinin önüne geçildiğini belirtti.

E.A. (34), A.A. (40), Ö.B. (32), M.G. (20), İ.Y. (34), T.A. (32), İ.K. (51) ve Ö.İ. (28) isimli 8 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K. ve T.A. hakkında ev hapsi cezasıyla serbest bırakılma kararı verildi.