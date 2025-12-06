Haciz görüntülerine ilişkin Beşiktaş belediyesinden açıklama

Yayınlanma:
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, belediyeye yönelik haciz uygulandığı iddialarına ilişkin konuştu; "Belediyemizin çeşitli borçları var. Bunların bir kısmını ödüyoruz bir kısmını yapılandırdık, bir kısmını öteledik. Ama finansal olarak çok doğru bir yolda ilerliyoruz. Zaman zaman firmalara olan borçlarımızdan kaynaklı olarak da bu tarz hiç istemediğimiz gelişmeler yaşanabilir."

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, belediyeye yönelik haciz uygulanmasına yönelik tartışmalara ilişkin üzerine açıklama yaptı. Şişman, belediyenin hizmetlerinde herhangi bir aksama olmadığını belirtti.

BAŞKANVEKİLİ ŞİŞMAN'DAN AÇIKLAMA

Son günlerde medyada yer alan haciz haberlerine dair bilgi veren Şişman, belediyenin çeşitli borçlarının bulunduğunu ancak bunların ödeme, yapılandırma ve erteleme süreçleriyle yönetildiğini söyledi.

"BELEDİYEMİZİN ÇEŞİTLİ BORÇLARI VAR..."

Şişman açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili komşularım, değerli Beşiktaşlılar… Şu anda Palanga’da Fen İşleri garajımızdayız. Kış hazırlıklarımızı gözden geçiriyoruz. Dünden bu yana basında sıkça yer alan belediyemizde uygulanan bir haciz işlemine dair sizleri bilgilendirmek istedim. Belediyemizin çeşitli borçları var. Bunların bir kısmını ödüyoruz bir kısmını yapılandırdık, bir kısmını öteledik. Ama finansal olarak çok doğru bir yolda ilerliyoruz. Zaman zaman firmalara olan borçlarımızdan kaynaklı olarak da bu tarz hiç istemediğimiz gelişmeler yaşanabilir.

Ben bunun çalışma arkadaşlarımızın da komşularımızın da motivasyonunu bozmasını hiç arzu etmem. Dolayısıyla moralimizi yüksek tutalım. Her şey kontrolümüz altında. Çok iyi yolda ilerliyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlerle yeni hizmetlerimizi buluşturacak olmanın hazırlığı, sabırsızlığı içerisindeyiz. Dolayısıyla ben hiçbir çalışma arkadaşımızın ya da komşularımızın bu haberlerden etkilenmesini, ümitsizliğe kapılmasını istemem.

Dimdik ayaktayız, hizmetlerimiz kesintisiz biçimde devam ediyor. Enerjimiz, motivasyonumuz çok yüksek. Buradan her birinizi ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

