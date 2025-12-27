İktidar medyasında işler karıştı! Ahmet Hakan bugün de yazdı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın, iktidara yakın TV kanallarında AKP'yi savunması gerekenlerin milletvekilleri olduğunu yazmasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da milletvekillerine bu konuda talimat verdiği iddia edildi.

Medyadaki bazı isimlerin AKP'den daha fazla AKP'yi savunduğu yönündeki eleştiriler, artık doğrudan iktidar medyasında da dile getirilmeye başlandı. Aynı medya grubundaki bazı isimler, birbirlerini sert ifadelerle eleştirdi. Hakan bir yazısında hem Şamil Tayyar'ı hem Cem Küçük'ü hedef aldı.

Şamil Tayyar iktidar medyasındaki krizin perde arkasını anlattı! "Gün gelir duvara toslarsınız"

Şamil Tayyar, “Reis’e destek maskesi” takanların ahkâm kestiğini belirterek büyük bir liyakat sorunu olduğunu söyledi. Tayyar, Habertürk’e hâlâ bir Genel Yayın Yönetmeni atanmamış olmasının da bu sorunun en somut örneği olduğunu ifade etti.

Hürriyet yazarı Hande Fırat da konuya dahil oldu. “İğneyi kendimize batırmak” başlıklı yazısında, gazetecilik sınırlarına dair düşüncelerini kaleme aldı.

Medyadaki bu tarafsızlık tartışmaları sürerken, Zafer Şahin CNN Türk’teki yorumculuk görevinden çekildi.

AKP Medya Başkanı Faruk Acar da bu tartışmaların ortasında dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Acar, millî konular dışında zaten yorum yapılmadığına dair bir iddiada bulundu.

İktidarın kalemlerinin birbirini iğnelemesine AKP Medya Başkanı da dayanamadı

Tartışmalar devam ederken Ahmet Hakan da konuyu bir kez daha köşesine taşıdı. Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"AMACIM GAZETECİLERİ TARTIŞMAYA AÇMAK DEĞİLDİ"