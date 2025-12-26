İktidarın kalemlerinin birbirini iğnelemesine AKP Medya Başkanı da dayanamadı

AKP'nin medya stratejisi iktidar medyasında tepkilere neden oldu. Ahmet Hakan,"İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir" derken Hande Fırat, “Şimdi iğneyi batırma zamanı” yazısında "Vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor. Hepimiz çizgiyi aştık.” dedi.

İki ismin yazılarında iktidarı eleştirmesinin ardından Milliyet yazarı Zafer Şahin de tepki göstererek ekranlara veda ettiğini açıkladı. AKP'li gazeteci Şamil Tayyar da tartışmaya dahil olarak “AK Parti’yi kim savunsun? Gazeteciler mi siyasiler mi? Bu, Medya ve Tanıtım Başkanlığı her el değiştirdiğinde konuşulur. Sorun, AK Parti/Medya ilişkisinden daha büyük" dedi.

İKTİDARIN KALEMLERİNİN BİRBİRİNİ İĞNELEMESİNE AKP MEDYA BAŞKANI DA DAYANAMADI

AKP Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, iktidar yakını gazetecilere mesaj vererek "Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve Milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır" dedi.

"AKP'yi kim savunacak" sorusuna net yanıt veren Acar, medya tarafında ortaya atılan tartışmaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Acar'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Türkiye son çeyrek asırda ulusal ve uluslararası birçok badire atlattı. Çok ciddi reformlara imza attı. Bunlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle başarıldı. Bu başarıda siyasetçilerden gazetecilere, STK gönüllülerinden teşkilat mensuplarımıza kadar birçok bileşen çok önemli roller üstlendi. Hep birlikte Milli bir duruş sergilendi. Zira milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz. AK Parti Medya ve İletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur. Bu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde devam edecektir. Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve Milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır. Gelişen gündeme göre daha aktif olmalarına ilişkin beklentileri karşılamak tabii olandır. Bunun dışında ortaya atılan ve partimize atfedilen gündemlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

"HENÜZ PARTİ POLİTİKASINA DÖNÜŞMÜŞMEDİ"

Acar'ın paylaşımı İsmail Saymaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AKP'in medya stratejisini değiştirdiğini artık ekranlarda kendi milletvekilleri ve yöneticilerinin iktidarı savunacağını sözlerini akıllara getirirken Halk TV yayınına katılan Şamil Tayyar, Remziye Demirkol'un sorularına şu yanıtları verdi:

R.D. : Sınırlarımıza çekilmeliyiz gazeteciler olarak diyorsunuz ya. Ben de dedim ki aslında oldukça geniş de bir havuzdan söz ediyoruz. Herkes hazır mı bu sınırlara çekilmeye?

Tayyar: Vallahi hazır olsa da olmasa da olması gereken şey bu. Ahmet Hakan'ın başlattığı bir tartışma gibi gözüküyor ama Faruk Acar'ın Medya Tanıtım Başkanı olduktan hemen sonra aslında gündeme getirdiği bir konu bu. Muhtemelen işareti ya da fişeği o yakmıştır diye düşünüyorum. Böyle bir tartışma başladı. Tabi nereye kadar gider bilemem ama sonuçta iktidarı desteklesin, muhalefeti desteklesin gazetecilerin kendi asli görev sınırlarına dönmesi gerektiğini doğru buluyorum.

R.D. : Bunun aslında gazetecilerin kendi meslekleriyle ilgili yaptıkları bir tartışmanın bir düşünmenin ötesinde AKP açısından da bir karar, yeni bir strateji olduğunu anlayabilir miyim bu sözlerinizden?

Tayyar: Şöyle.. Onu Tanıtım Medya Başkanı zihninde bunu konuşuyor, değerlendiriyor ama bir parti politikasına dönüşmüş değil henüz